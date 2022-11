Már csak azért is helyesebb lenne nyugdíjemelés helyett egy állami tartozás megadásáról beszélni, mert az idősek közül sokan már maguk is adósok lettek a nyár óta száguldó infláció miatt - véli Karácsony Mihály, a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület elnöke.

A bajban lévő idős emberek lelkét töri meg a szégyenérzet, pedig nem ők tehetnek róla, ha nem tudják időben befizetni a számlákat, nem tudnak új cipőt venni, nem tudják megcsináltatni a fogukat, s ezért kerülik a társaságot - olvasható a portálon.

Több mint egymillió nyugdíjas a most 142 ezer forintos medián nyugdíj alatti összeget kap kézhez havonta, 600 ezren százezernél is kevesebbet. Ebben a körben már a második kötelező rész, a koruknak és egészségi állapotuknak megfelelő élelmiszerek megvétele sem megy, az egészségükkel pedig alig tudnak foglalkozni, romlik az életminőségük, a szükséges gyógyszereik nélkül veszélybe kerülhet az életük is - véli Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (NYUSZET) soros elnöke.

A 14 százalékos éves nyugdíjemelésüknek fedezni kellene a háztartási energia átlagosan 64,4 százalékos drágulását, ezen belül a vezetékes gáz 121 százalékos áremelését, és ebből kellene kigazdálkodniuk a tavalyihoz képest idén 51 százalékkal többe kerülő alapvető élelmiszerek megvásárlását is.

A Nyugdíjas Parlament az idősek helyzetének javítására az éves nyugdíjemelés módszerének gyökeres átalakítását javasolja. Karácsony Mihály szerint nem véletlen, hogy a parlamenti képviselők, az állami vezetők után nemrég a jegybankelnök fizetésének emelését is az előző év bruttó béremelésének mértékében határozták meg.