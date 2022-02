A magyar társadalom egyik legveszélyeztetettebb rétege az idősek, a nyugdíjasok, nagyon sok kisnyugdíjas van, sokan élnek egyik hónapról a másikra, és nagyon sokan vannak egyedül. A Fidesz-kormány folyamatosan becsapta az elmúlt években a nyugdíjasokat, csak akkor váltak a Fidesz számára fontossá, amikor országgyűlési választások következtek és fontos volt a szavazatuk - mondta az ellenzéki sajtótájékoztatón Schmuck Erzsébet, az LMP-társelnöke.

A kormány 2010-ben megígérte az inflációkövető nyugdíjemelést, de azt nem tartotta be. Voltak olyan évek, amikor a kormány tudatosan alulbecsülte az inflációt, azért, hogy év közben a különbözetet kamatmentesen használja, és azt csak az év végén korrigálta a nyugdíjasoknak.

A nyugdíjak emelkedése az elmúlt években nagyon elmaradt a bérek emelkedési ütemétől, aminek az az oka, hogy a gazdasági növekedés hasznából a nyugdíjasok alig-alig részesültek. Az elmúlt évtizedben négyszer volt nyugdíjprémium-kifizetés, kis összegekkel, de csak egyszer volt érzékelhető, 80 ezer forint, a 2022. áprilisi parlamenti választások előtt - mondta el az LMP-s képviselő.

Az Egységben Magyarországért hat ellenzéki pártja és a Mindenki Magyarországa Mozgalom egy szolidáris, igazságos társadalmat építene, ahol a biztos megélhetés minden idős embernek jár. Az anyagi biztonság fontos, de a megbecsülés is, ezért biztosítani fogják az időseknek a hozzáférhető ápolást és egészségügyi ellátást is. Az aktív időskorhoz biztosítani fogják az időseknek a kulturális és közösségi szolgáltatásokat, valamint az időskorú tanulási lehetőségeket. A kormányváltást követően a társadalombiztosítás újraépítésével gondoskodnak a stabil nyugdíjakról, az egészség megőrzéséről és a gyógyításról is - közölte Schmuck Erzsébet.

Megmarad a 13. havi nyugdíj

Az elmúlt 12 év megmutatta, hogyan tekint az Orbán-kormány a nyugdíjasokra: megszüntették a korábbi nyugdíjszámítási gyakorlatot, a svájci indexálást, amivel elveszett a nyugdíjak és az átlagkeresetek közötti kapcsolat - mondta el Konczer Erik, a DK Komárom-Esztergom megyei képviselőjelöltje, a megyei közgyűlés tagja. Utána az inflációszámításnál megszüntették a nyugdíjas vásárlói kosár számítási módszerét, ezzel biztosították, hogy elértéktelenedjenek a magyar nyugdíja . Az Egységben Magyarországért politikusai szerint nem csak meg kell őrizni a 13. havi nyugdíjat, hanem további intézkedésekre is szükség van. Biztosítani kell a rugalmas nyugdíjba vonulás lehetőségét, olyan nyugdíjkorrekciós programot kell bevezetni, ami az alacsonyabb nyugdíjú személyeknél meggátolja az elszegényedést, a svájci indexálás újbóli bevezetésével pedig a nyugdíjasok is részesülhetnek a gazdasági növekedésből. Továbbá megemelnék az egyszeri segély éves keretét is - mondta el a DK-s politikus.

Bővítés az idősotthoni ellátásban és a házi segítségnyújtásban

Az otthonápolást munkaviszonyként fogják elismerni, és a minimálbér szintjére emelik a bérezését - jelentette be Korózs Lajos DK-s országgyűlési képviselő. A társadalom elöregedésével a gondozási szükségletek rendkívüli mértékben megemelkedtek az elmúlt években, ugyanakkor az látható, hogy például a házi segítségnyújtásban mindössze az idősek 7 százaléka részesül, a szakellátásban, bent lakásos intézményekben pedig összesen 3 százalék. Új férőhelyeket az állam gyakorlatilag nem hozott létre az elmúlt években, pedig nagy szükség lenne rájuk. A gondozási deficitet többek közt a szolgáltatások bővítésével és a férőhelyek növelésével enyhítené kormányváltás után az ellenzék.

Az időskori biztonságot érintően bővíteni kívánják a szolgáltatásokat a házi segítségnyújtásban, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, a falugondnoki és a tanyagondnoki feladatellátásban. (Itt szakemberekre bízná az ellenzék a módszer kialakítását és a szakképzést is.)

Új érdekképviseleti rendszert is kialakítanának az idősek képviseletére a jelenlegi Idősek tanácsa helyett, valóságos civil szervezeteket fognak egy asztalhoz ültetni, velük tárgyal majd nyugdíjas ügyekben a Márki-Zay Péter vezette kormány - mondta el Korózs Lajos.

A társadalmi integráció kapcsán fontosnak tartják a digitális tudást az idős korban is, ennek érdekében új programokat fognak indítani.