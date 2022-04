Nyugdíjrendszer: növelhető a havi juttatás, de válságos helyzet bontakozott ki

Szakértők szerint sokan hibát követnek el, ha még az öngondoskodásra is figyelnek, de a nyugdíjkorhatár betöltésével azonnal kilépnek a munkaerőpiacra. Egy amerikai közgazdász professzor számításai szerint plusz egy-két év munkaviszony is jelentősen növelheti a havi nyugdíjösszegét. Érvelése Magyarországon is megállja a helyét, és már a rendszerben lévőknek is fontos tanulsággal szolgál.