Oktatási nemzeti kerekasztal létrejöttét kéri a kormánytól a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) – derül ki a szervezet hétfői közleményéből.

A tiltakozók közös álláspontjával megegyezően a szervezet úgy gondolja, hogy az oktatás hosszú évek alatt kialakult súlyos válságát csak nemzeti egyetértéssel lehet megoldani. Ezért kérik most a kormányt, hogy kezdeményezze egy nemzeti kerekasztal létrehozását, az oktatás összes szereplőjének bevonásával.

A PSZ szerint átláthatatlan, hogy kivel és miről akar egyeztetni a kormány. Erre jó példaként említitik a hétvégi kormányülést, amin például Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is részt vett, miközben erről nem tájékoztatták a közvéleményt (azt sem árulták el a szakszervezeteknek, hogy miről volt szó a kormányülésen). A PSZ továbbra is egyeztet a sztrájkkövetelésekről a kormány képviselőjével, de most szerintük „a nyilvános, az átlátható és a széles körű szakmai egyeztetésnek” jött el az ideje.

A 2022/23-as tanév első fele a tiltakozásokkal telt el. A folytatást sem kerülheti el a kormány, ha nem tekinti partnernek azokat, akik éppen az oktatás reformjáért küzdenek.

Követeléscsomagot írtak alá

Az oktatási megmozdulások szervezői, tanárszakszervezetek és számos diák, szülői és civil szervezet szeretne átfogó változásokat az oktatásban, ami nemcsak az általános- és középiskolákat, hanem az óvodától a szakképzéseken át egészen az egyetemekig mindent érint. Többek között a következő követeléseik vannak a kormány felé:

Érdemi és nyilvános párbeszéd az oktatás megújításáról

A pedagógusok lejáratásának és megfélemlítésének megszüntetése, a polgári engedetlenség miatt kirúgott vagy leváltott tanárok azonnali visszavétele.

Érdekérvényesítő, valódi sztrájkjog kialakítása

Önálló oktatási minisztérium felállítása

Kisebb terhelés a diákoknak és a pedagógusoknak

Versenyképes és értékálló bérezés

Új nemzeti alaptanterv létrehozása, korszerű oktatás környezet és szabad tankönyvválasztás biztosítása

Továbbá azt is fontosnak gondolják, hogy a kormány ne várjon az Európai Bizottság döntésére, helyette azonnal emelje a pedagógusok bérét. A központosítás megszüntetése, az oktatási intézmények és a tanárok szakmai autonómiájának visszaállítása ugyancsak része a követeléseiknek, ahogyan az is, hogy az energiaválság okozta megszorításoknak ne a gyerekek, a diákok legyenek a kárvallottjai.