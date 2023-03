A megélhetési válság és az egyre magasabb árak mellett a korábbiaknál is idegőrlőbbé vált a pénztárnál állva várni, hogy mennyit mutat majd gép a bevásárlás végösszegeként. Taskó Ágnes, a Kozmosz Vegán Étterem tulajdonosa szerint már csak ezért is érdemes a növényi alapanyagok felé kacsingatni, miközben a bevásárlókosarunkba pakolunk, mert a növényi étrend nemcsak fenntarthatóbb, hanem gazdaságosabb választás is lehet a hagyományosnál.

„Lehet olcsóbb, és úgy gondolom, olcsóbbnak is kell lennie a növényi táplálkozásnak, hiszen nem kell húsra, tejtermékre és tojásra költeni, miközben ezek jócskán megdrágultak az elmúlt időszakban” – nyilatkozta a Napi.hu-nak.

A zöldségek és gyümölcsök ára is sokat emelkedett, de Taskó Ágnes hangsúlyozta, a növényi étrend nem csak ezekből áll. „Hatalmas tárházból válogathatunk, a növényi étrenden belül is meg lehet találni a szezonális és olcsóbb termékeket, ahogy horribilis árúakat is – csakúgy mint a hagyományos étkezés esetében.”

Pénztárcabarát lehetőségek

Az étteremtulajdonos szerint a teljes értékű növényi étrend számos olyan alapanyagból áll össze, amelyeknek az ára nem változott, vagy csak kis mértékben az elmúlt időszakban.

A teljes értékű növényi étrend tartalmaz:

zöldséget;

gyümölcsöt;

gabonát;

hüvelyest;

és magvakat.

A gabonafélék – például a köles, a rizs vagy a bulgur – ára nem ugrott meg, ahogy általában a konzerveké sem – hívja fel a figyelmet Taskó Ágnes. Rengeteg köret létezik, nemcsak a rizs, a krumpli és a tészta, számos olyan gabona van, amelyet az őseink használtak, csak időközben kikoptak a mindennapokból.

A konzervek és a fagyasztott zöldségek mellett több érv is felsorakoztatható. A friss zöldséget nem sokkal a vásárlás után fel kell használni, nem lehet nagyon sokáig tárolni, ezzel szemben a fagyasztott áruból annyit használunk fel, amennyire aktuálisan szükségünk van, a maradékot pedig akár hetekkel később is felhasználhatjuk

– mondta.

Az étteremtulajdonos hozzátette, hogy a tápanyagok miatt sem kell aggódni a konzervek és fagyasztott termékek esetében: ezeket olyan gyorsan konzerválják vagy fagyasztják, hogy nincs idejük veszíteni a tápanyagértékükből. Az áruk ráadásul nem is változott olyan mértékben, mint a friss zöldségeké.

Taskó Ágnes arra biztatja a böjtölőket, valamint a növényi étrendre átmenetileg vagy – terveik szerint – véglegesen áttérőket, hogy fogyasszanak:

káposztafélékét, a kelkáposzta például akár egy wokos egytálételként is megállhatja a helyét;

gyökérzöldségeket (répát, céklát);

burgonyaféléket – ennek a szokásostól eltérő módja lehet például, ha besamellel nyakon öntve kerül a sütőbe;

hüvelyeseket pedig dúsításra is használhatnak, de a fehérjetartalmuk miatt is fontos alapanyagok.

Félreértések borsos áron

„Sokan azt gondolják a növényi étrendről, hogy csak nagyon különleges anyagokkal lehet teljes értékűen táplálkozni vegánként, holott ez nem igaz” – jelentette ki.

Úgy látja, a legtöbb félreértést ezzel kapcsolatban az generálja, hogy az interneten fellelhető receptekben sokszor olyan alapanyagok szerepelnek, amelyek egyébként csak felesleges adalékok.

„Ezáltal a laikus számára ijesztő recept áll össze. Ezt látva pedig sokan úgy könyvelik el a vegán étrendet mint követhetetlen receptúrájú, beszerezhetetlen és drága összetevőkből álló étkezést” – mondta.

Ide sorolhatók például a tojáshelyettesítők, az olyan sűrítőanyagok, mint például a guargumi, valamint a drága importtermékek, mint a kesudió vagy az avokádó. A műhúsok és helyettesítő félkész termékek szintén nem tekinthetők olcsó és feltétlenül szükséges alapanyagoknak.

Húsevők örömére

A húshelyettesítő termékek létjogosultsága azonban egy esetben vitathatatlan.

Azoknak a húsimádóknak, akik csak fenntartásokkal szemeznek a növényi étrenddel, tökéletes belépő lehet hagyományos ételeket készítenek műhússal, helyettesítő termékekkel. Így ráérezhetnek, hogy a megszokott ízvilágról sem kell lemondaniuk, miközben pedig lassan felfedezhetik az új lehetőségeket és ízeket. Idővel aztán elhagyhatók ezek a helyettesítők

– mondta Taskó Ágnes, és hozzátette, a fokozatosságot javasolja, a hirtelen átállás ijesztő váltás lehet.

Elárulta az étterembe betérő húsevő vendégektől rendszerint megkérdezik, mennyire bevállalósak. Ha szeretik a kihívást, akkor mélyvízbe dobják, és például letesznek elé egy szejtánpörköltet. Ha viszont óvatosabb vendégről van szó, akkor inkább a babburger lehet a jolly joker.