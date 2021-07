Idén júniusban 1538 cégtörlést tett közzé a cégbíróság, ami 12 százalékos emelkedés a májusi értékhez képest, és utoljára 2020 vége fele járt ilyen magasan a cégtörlés számláló. „Úgy tűnik, közel hat hónapos cégtörlési hullámvölgy vége fele közeledünk, de a cégtörlések emelkedésének ellenére hosszabb távú kitekintésben még mindig nagyon alacsonyak a hazai cégtörlési számok” – mondja Pertics Richárd, az Opten céginformációs szolgáltató elemzője. A magas cégtörlési értékektől és úgy általában a megszűnések számának növekedésétől egyelőre nem kell tartani.

A júniusi cégtörlési érték az idei évre nézve magasnak számít, de a pandémia előtti időszakban regisztrált havi cégtörléseknek még mindig csak a felét jelenti a júniusi érték. Ráadásul a havi cégalapítási érték még mindig messze meghaladja a megszűnő cégek számát, azaz az országban működő cégek száma továbbra is növekszik. Júniusban 2631 cégalapításra került sor, ami magasnak számít. A júniusi cégbejegyzési érték ugyan valamelyest elmarad a 2021 első hónapjaiban regisztrált magas cégbejegyzési értékektől, de még így is magasabb, mint az előző évek havi cégalapítási átlaga. Összességében tehát a cégtörlések száma enyhe növekedésben van, míg a cégalapítások száma enyhe csökkenésben, de még így is stabilan növekszik a hazai cégek száma. Ez ugyanakkor nem jelenti feltétlen azt, hogy a gazdaság is ilyen ütemben fejlődik, a cégszám növekedését jelentős részben a kényszertörlések szüneteltetése okozza. Ilyen arányú növekedés vélhetően csak addig fog kitartani, amíg a kényszertörlés intézménye felfüggesztés alatt van, a kényszertörlések majdani újraindulásával egyszeri nagyobb cégtörlési hullám várható. Jelenleg mintegy 526 ezer társas vállalkozás működik Magyarországon, de ha a trend kitart még néhány hónapig, akkor újra 530 ezer fölé kerülhet a hazai cégszám, amely utoljára a 2017-es évre volt jellemző.

QP | Quality Placement

Kép: Opten

Az Opten szerint a céginformációs adatok közül még a végrehajtások számát érdemes kiemelni. Június hónapban 4319 társas vállalkozás került végrehajtás alá, ami közel kétszerese a májusi értéknek, és általánosságban is igen magas értéknek számít az elmúlt egy év adataihoz képest. A hitelezői türelem tehát úgy tűnik, fogyóban van a vállalkozások körében, júniusban többen fordultak hivatalos, adminisztratív eszközökhöz kintlévőségeik behajtásához. Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) júniusi értéke átlagosan 9-10 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Zala, Vas és Tolna megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Budapest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megye produkálta.