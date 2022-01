Kibekkelheti az ország az európai inflációs hullámot az eddig hozott intézkedések, valamint az újonnan bejelentett korlátozásokkal egyes élelmiszerek árában, így várhatóan újabb termékekre nem kell kiterjeszteni az intézkedést - mondta pénteken a közrádióban Orbán Viktor miniszterelnök.

Orbán elmondása szerint az árstop esetében szerb mintát követtünk. Ott kiderült, hogy ugyan nem tudnak minden bolti cikket ellenőrizni, de kiválasztottak 5 tételt, ami már kezelhető mennyiség volt.

Ez nálunk 6 tétel lesz, amelyek árát az október 15-i szintre vissza kell vinni februártól. Ezeket a termékeket kötelező lesz tartaniuk is az üzleteknek, amit ellenőrizni is fog a kormány. Ha minden cikkre kiterjedő árbefagyasztásról döntött volna a kormány, azt nem lehetne ellenőrizni, nem is lehetne betartani, ezt nem is lenne méltányos elvárni az üzletektől - véli a politikus.

A hat termék köre kezelhető, nyomon követhető, ha nem tartja ezeket a termékeket a bolt, akkor komoly büntetésekre számíthatnak.

Nem hihetjük, hogy általánosan megfékezhető az áremelkedés a határnál, de az európai infláció célzottan, bizonyos szektorokban megfogható. A kormány 90 napra vezettek be az intézkedést, és

ha sikerül lent tartani ennek a hat terméknek árát, akkor ezt az inflációs időszakot kibekkeljük

- mondta Orbán.



A kormányfő szerint ezek az intézkedések, csakúgy mint a február 15-i családi szja-visszatérítési döntés, ki fogja állni az Európai Unió jogi próbáját.

Újabb oltási akciónapok

Januárban minden hétvégén lesz oltási akció, csütörtökön, pénteken, szombaton, a kórházi oltópontokon és a járási oltóhelyeken. A háziorvosok is fognak tartani a szokásos rendelésen túl valamelyik hétvégén egész napos oltónapot.

Van elég oltóanyag: Pfizerből 2 millió, Modernából pedig közel 700 ezer adag áll rendelkezésre – mondta Orbán.

Átalakul a védettségi igazolványrendszer, február 15. után csak oltás után állítanak ki új igazolványt, most már nem lehet kiadni olyannak aki átesett a betegségen, de nincs beoltva. Olyan kaphat igazolványt, aki kapott 3 oltást vagy rövid ideje vette a fel a másodikat. Gyerek esetében két oltásra adnak igazolványt. A kabinet támogatja azt is, hogy a negyedik oltást is felvegye, aki igényli. Négy hónap után ez lehetséges, hat hónap után ajánlott is, mindezt orvosi konzultációt követően.

A szabályok változásával a karantén 10 napról 7 napra csökken, 5 nap után negatív teszt után viszont már ki lehet jönni az elzárásból. Ha fertőzés van egy iskolai osztályban, akkor csak az oltatlan gyerekeknek kell otthon maradni, az oltottaknak folytatódik a tanítást.

Kórházban 2611, lélegeztetőgépen 243 ember, volt már 10 ezer felett is az orvosi ágyban kezeltek száma, vagyis az ellátás így biztosított – mondta Orbán Viktor.