A Belügyminisztérium jelenleg még vizsgálja a Müller Cecília által vezetett Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az Szentiványi Mátyás által irányított Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet esetleges integrációjának előnyeit és hátrányait - válaszolták a Napi.hu megkeresésére.

A minisztérium szerint döntés még nem született, ezért annak meghozataláig a Napi.hu által feltett kérdésekre felelős választ nem tudnak adni.

Azt kérdeztük az egészségügy irányításáért felelős tárcától, hogy reagáljanak arra a Népszavában megjelent sajtóhírre, hogy hamarosan az NNK felügyelheti a gyógyszerpiacot is.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy mikortól jöhet létre az integráció?

Valamint azt is megkérdeztük, hogy ki lesz a közös hatóság vezetője?

Kérdéseink között szerepelt az is, hogy mi lesz az új hatóság neve?

A munkatársak nem várják az integrációt

Lapunknak a napokban az OGYÉI egyik neve elhallgatását kérő munkatársa elmondta:

valóban nincs hivatalos kormánydöntés az OGYÉI és az NNK összevonásáról, de szóbeli tájékoztatók alapján már dolgoznak a két szervezet adminisztratív részlegeinek összevonásán.

De nagyon bíznak abban, hogy ez mégsem történik meg.

Az NNK-t Müller Cecília vezeti, 2020-tól két éven keresztül, a koronavírus-járvány idején, Müller Cecília országos tiszti főorvos majdnem mindennap elmondta az aktuális járványadatokat a köztévében. Az NNK központja a budapesti Albert Flórián úton van, az intézetbe pár évvel ezelőtt olvadt be az Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) is, melynek a feladatait is átvette.

Mi az NNK feladata?

Az NNK részt vesz az országos népegészségügyi programok kidolgozásában és irányítja, szervezi, koordinálja a programok végrehajtásának területi és helyi feladatait, továbbá ellátja a jogszabályban meghatározott, egészségügyi ellátás feletti szakfelügyeleti feladatokat.

Mindezek mellett feladatai vannak a közegészségügy környezet- és település-egészségügy – ideértve a gyógyfürdőügyet is -, élelmezés-egészségügy, táplálkozás-egészségügy, sugáregészségügy, kozmetikai termékek egészségügyi megfelelősége, kémiai biztonság, gyermek- és ifjúságügy), valamint a járványügy területén is.

Az NNK-hoz tartozik az egészségfejlesztés, egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés, népegészségügyi szűrések szervezése és koordinálása, egészségmonitorozás, beleértve a nem fertőző betegségek epidemiológiája, és az “egészséghatás-értékelés”, az egészségügyi igazgatás és koordináció, továbbá a munkaegészségügy, a munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy területe is.

Az NNK a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. Müller Cecília tevékenységét a helyettes országos tiszti főorvosok segítik, akiket a miniszter nevez ki és ment fel, az egyéb munkáltatói jogokat az országos tiszti főorvos gyakorolja.

A gyógyszerhatóság tavaly volt 60 éves

Az OGYÉI-t jelenleg Szentiványi Mátyás vezeti. A gyógyszerhatóság tavaly ünnepelte megalakulásának 60. évfordulóját. Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 2015. március 1-jén jött létre két nagy intézmény, az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) és az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) egyesülésével. A két intézmény közül az OGYI 1960- ban alakult, tehát 2022-ben ünnepelték fennállásuk 60 éves évfordulóját.

Az OGYÉI egyébként tavaly költözött a belvárosból a Szabolcs utcai hajléktalan kórház helyre.

Az OGYÉI – kis túlzással – mindennel foglalkozik, ami gyógyszerekkel, orvostechnikai eszközökkel, táplálkozástudománnyal kapcsolatos. Ide tartozik a gyógyszer-engedélyezéstől és ellenőrzésektől kezdve az e-cigarettán és a technológiaértékelésen át az étrend-kiegészítőkig, speciális élelmiszerekig számos terület.

Kép: OGYÉI-Gyógyszereink c. lap

Szentiványi Mátyás, az OGYÉI szakmai lapjában a Gyógyszereink márciusi számában, aminek a címlapján egyébként Müller Cecília van azt írta: a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az OGYÉI között sok évre visszanyúló, szoros együttműködés van. A lapban készült egy interjú a tiszti főorvossal, aki az NNK és az OGYÉI közös munkájával kapcsolatban elmondta:

a két intézet szoros kapcsolatban áll egymással, amely már önmagában is garancia a sikeres együttműködésre.

Hozzátette: olyan közös területeik vannak a munkánkban, amelyekben közös erővel sokkal nagyobb eredményeket tudnak elérni. Ilyen például a csapvízfogyasztás népszerűsítése, a dietetika jelentősége és a szakma népszerűsítése, az étrend-kiegészítők vagy az Elf Bar elleni harc. Közismert, hogy magas a krónikus betegségek, a szív- és érrendszeri megbetegedések, a rosszindulatú daganatok, a mozgásszervi betegségek száma hazánkban, sokan küzdenek túlsúllyal. Ezek a betegségek mind-mind arra motiválnak bennünket, szakembereket, hogy a népegészségügyi mutatók javítása kiemelkedő közös feladata legyen a két szervezetnek - mondta Müller Cecília.

Vagyis márciusban még Müller Cecília és Szentiványi Mátyás is két különálló szervezetről nyilatkozott, bár közös feladatokról és szoros együttműködésről is beszéltek.