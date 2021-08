Az elmúlt évtizedekben a felnőtté válás folyamata jelentősen átalakult. Azok az életesemények, amelyeket jellemzően a függetlenedéssel szokás azonosítani – ilyen például a tanulmányok befejezése, a munkába állás vagy a saját család alapítása – sokszor jóval későbbi életkorban következnek be. Az OTP Bank megbízásából készített felmérés szerint a magyarok kétharmada gondolja azt, hogy akkor tekinthető valaki felnőttnek, ha anyagilag függetlenedik a szüleitől, képes eltartania magát és képes önálló döntéseket hozni a pénze elköltésére vonatkozóan.

Minden negyedik válaszadó véli úgy, hogy a felnőtté válás az elköltözéssel, saját háztartás vezetésével köthető össze. A megkérdezettek 33 százaléka szerint akkor felnőtt valaki, ha saját munkahelye és keresete van. A 18 éves korhatár betöltését csupán minden negyedik ember tekinti a felnőtt lét kezdetének.

Az anyagi függetlenség nem minden

Bár a többség úgy gondolja, hogy akkor tekinthető valaki felnőttnek, ha anyagilag függetlenedik a szüleitől, ugyanakkor azzal a megkérdezettek többsége (55 százaléka) nem ért egyet, hogy ez egyenlő lenne a felnőtté válással. A felnőtté válásnak meghatározó eleme az anyagi függetlenedés, de a felnőtt lét több annál. A lakosság egyharmada ugyanakkor elegendőnek tartja hozzá az anyagi függetlenséget és az anyagi javakkal kapcsolatos felelős döntéshozatalt.

Minden második megkérdezett szerint, 22-25 éves korban várható el leginkább, hogy egy fiatal függetlenné váljon, míg a válaszadók egyötöde véli úgy, hogy már a 19-21 éves korosztálynak is anyagilag önállónak kellene lennie. A megkérdezettek egyötöde 26-28 év közé, tehát az egyetemi végzettség utáni néhány évre teszi az önállósodás ideális idejét.

És meddig támogassa a szülő a gyereket?

A kutatásban résztvevők 39 százaléka egyetért azzal, hogy a szülőknek addig kell anyagilag támogatniuk a gyermekeiket, ameddig szükségük van rá. Ennél jóval kevesebben vannak, akik valamilyen konkrét eseményhez, például házasságkötéshez, az első munkahely megszerzéséhez, a tanulmányok befejezéséhez kötik a szülői támogatás végét. A gyermekkel rendelkező válaszadók jelentős része, 36 százaléka még 20 éves kora után is ad vagy adott zsebpénzt gyermekének. A válaszadók 31 százaléka pedig a hivatalosnak tekintett nagykorúság határáig, 18 éves koráig támogatja zsebpénzzel gyermekét.

A fiatalok számára a felelősségvállalás ijesztő lehet elsőre, de elindulni az anyagi függetlenedés útján számos lehetőséggel is jár. Az OTP Bank innovatív szolgáltatásaival támogatja a fiatalok önállósodását, illetve segíti őket elindulni a felnőttkor felé vezető úton. Az OTP Junior számlát kifejezetten ennek a korosztálynak nyújtjuk, az ő preferenciáikat szem előtt tartva, így például a számlavezetés 24 éves korig díjmentes. Az OTP Junior Next alkalmazást azért fejlesztettük, hogy hozzájáruljunk a fiatalok pénzügyi tudatosságának növeléséhez. Az applikáció segítségével a fiatalok nem csak átláthatóbbá tehetik pénzügyeiket, de megtakarítási céljaikat is könnyedén kezelhetik – mondta el Kökény Dávid, az OTP Bank bankkapcsolati termékfejlesztési szenior menedzsere.