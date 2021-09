Az OTP Bank Házasságkötési trendek felmérésében a kutatók azt vették górcső alá, hogy mit gondolnak a házasságról a legalább 6 hónapja párkapcsolatban élők és mi motiválja közülük azokat, akik tervezik, hogy frigyre lépnek. A válaszokból kirajzolódott, hogy a boldogító igen kimondásához a többség külső szempontokat vesz figyelembe: a párok az állami támogatások, kedvezmények (62 százalék), a megszületendő gyermek (38 százalék) és a család, barátok elvárása (29 százalék) miatt házasodnak. Akik viszont így vélekedtek, azok döntő többsége (70 százalék) a házasságot egyáltalán nem tervezők köréből került ki.

Kapcsolati státuszt tekintve úgy tűnik párban lenni mégis jobb: a megkérdezettek 43 százaléka él párkapcsolatban, harmada egyedülálló és ugyanekkora arányban vannak, akik már összeházasodtak. Országosan nincsenek eltérések, mind a fővárosban, mind a városokban, megyeszékhelyeken hasonlóak az adatok, viszont a pároknak csak 9 százaléka tervezi az esküvőt, közülük is inkább a 30-39 évesek. Akik még nem tervezik, azok közül a legtöbben a 18-29 éves korosztályból kerülnek ki, és akik pedig egyáltalán nem tervezik, ott a 40-50 éves korosztály jár az élen.

A házasság mégis olyan, mint az i-re a pont

A kitöltők közel fele úgy véli, hogy házasság nélkül is lehet boldogan élni. Nagyobb arányban gondolják ezt a férfiak és a fiatalabbak (18-29 évesek), sőt a házasságot már tervezők közel 40 százaléka is ezt vallja. A megkérdezettek negyede – kiváltképp a női nem képviselői - szerint ez csak egy papír, semmin nem változtat. A kutatásban résztvevők harmada, gondolja úgy, hogy a házasság egy példaértékű szövetséget jelképez. A KSH adatai is ezt a nézetet igazolják: 2020-ban itthon emelkedett a házasságkötések száma 3 százalékkal, ami így több mint kétezerrel múlta felül a 2019. évi értéket. Ennél több házasságot utoljára 1986-ban kötöttek.

A koronavírus-járvány csoportos rendezvényeket korlátozó intézkedéseket hozott. A megkérdezettek több, mint fele már a covid előtt megházasodott, így a vírushelyzet nem befolyásolta az esküvői terveiket (56 százalék). A most házasulandó párok pedig arról számoltak be, hogy minden marad az eredeti elképzelések szerint (15 százalék).

Még mindig a babaváró a legnépszerűbb

A házasság melletti érveknél az anyagi szempontok erős befolyásoló tényezőként vannak jelen, így nem meglepő, hogy az esküvőt tervező párok 7 százaléka számol babaváró kölcsön felvétellel, 15 százaléka a csokkal, és szintén 7 százalék mindkettővel. Akik már felvették, azok is inkább a babaváró kölcsönt választották (babaváró 12 százalék, csok 5 százalék) és a már házasok ugyan kevesebben, de hasonló arányban terveznének a felvétellel.

„Büszkék vagyunk rá, hogy 10 ügyfélből négy nálunk írja alá babaváró kölcsön szerződését” – tette hozzá Rajmonné Veres Ibolya, az OTP Bank fogyasztási hitelek folyamataiért felelős vezetője.

Az MNB adatai szerint is a babaváró kölcsön és támogatás jelentős teret hódít: 2021 első negyedévében a lakossági hitelállomány 213 milliárd forintos bővülésének 60 százaléka a babaváró hitelnek köszönhető. A babaváró kölcsön iránti kereslet a második negyedévben erősödött ezt támasztják alá az OTP Bank adatai is. A hitelintézetnél a második negyedévben 20 százalékkal nőtt a folyósított babaváró kölcsönök összege az előző negyedévhez képest.