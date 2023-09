Megkezdődött a talajkitermelés a hatos blokk alatt, ezzel megkezdődtek az építés első előkészítési munkálatai. A külgazdasági- és külügyminisztérium közleménye szerint először öt méteres mélységig termelik ki a talajt, ahogy az ötös blokk esetében.

A Magyar Építők cikke szerint a munka nagyságát érzékelteti, hogy az utóbbi eredményeként egymillió köbméternyi földet szállítottak el a helyszínről, jelenleg harminc-negyven teherautó hordja el a kitermelt földet.

Mint kiderült, a hatos blokk egyes részein 23 méter mélyig kell majd leásni ahhoz, hogy garantálható legyen a biztonságos és stabil működés.

Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter azt mondta, hogy mindeközben a résfalazási munkálatok is zajlanak, melyek a stabilitás és a biztonság szempontjából rendkívül lényegesek. Már mintegy 700 méteren meg is épült. Ezen felül a reaktortartály gyártását is megkezdték Oroszországban.

A miniszter leszögezte, hogy mindezeket tekintetbe véve továbbra is reális célkitűzés a munkálatok 2030-as befejezése. Hozzátette, Magyarország hosszú távú energiabiztonságának nélkülözhetetlen eleme a paksi erőmű bővítése.