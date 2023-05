Már a Balaton déli partján is rohamosan gyarapszik a fizetős parkolók száma. Néhány hete Balatonbogláron is vége lett a jó világnak, legalábbis a kijelölt zónákban. Április óta élesben működik már a rendszer, de bizonyára jócskán akad olyan aki most szembesül majd vele: nem lehet már ingyenesen várakozni a frekventált helyeken és azok környékén.

A belvárosban, valamint a Várdomb és a Gömbkilátó környékén 300, a parti övezetben pedig 400 forintot kell fizetni óránként a parkolásért.

A part közelében az egyes zónában, vagyis a Parti sétány, Platán sor, Platán tér, Kikötő utca, Tinódi utca, Kodály Zoltán utcának a Platán sor és a Matróz köz közötti szakaszán, valamint a Kodály Zoltán utca keleti végén lévő parkolóban május elseje és szeptember 30-a között egész nap fizetni kell a megállásért.



A második és a harmadik övezetben, ami a városközpontot és a várdombot érinti, csak meghatározott időben szednek díjat. Lesz egyhetes és éves parkolási bérlet is.

Főleg a fejlesztésekhez kapcsolódóan nőttek meg a karbantartási költségek, emellett óriási terhet ró a városra a közterületek fenntartása is, emelkedtek a bérek és közel 100 millió forinttal több a kiadásunk – sorolta még a bevezetés előtt az okokat a polgármester a sonline.hu-nak.

Szeretnénk még sokáig ingyenesen működtetni a strandokat, ennek azonban vannak költségei

– tette most hozzá Mészáros Miklós. Szerinte fontos, hogy ezt ne csak a boglári adófizetők finanszírozzák, hanem a turisták is részt vállaljanak a kiadásokból. A parkolásból származó bevételt erre szeretnék fordítani.

A polgármester igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy az állandó lakosoknak természetesen nem kell fizetniük a parkolásért, a vendégeknek és a turistáknak azonban igen.

Nem lesz mentség az sem, ha valaki nyaralótulajdonos: vagy beáll a saját kertjébe, vagy bérletet kell majd váltania.

Utóbbi áfa nélkül 20 ezer forint lesz évente, ha a drágább övezetben szokott parkolni.

Balatonboglár új fizető övezetei Kép: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.

Itt is meglehetősen kellemetlen helyzetbe kerültek azok, akik céges autót használnak. A egyik balatonboglári Facebook-csoportban fel is tették a kérdést:

Szeretném megkérdezni, hogy balatonboglári állandó lakcímmel, miért nem kaphat valaki a céges autójára parkolási ingyenes igazolást?

A felvetés azért sem mellékes, mert jelen állás szerint annak, akinek a cége biztosítja az autót, és a vállalkozás nem a településen van bejelentve, ráadásul az 1-es zónában szeretne huzamosabb ideig parkolni, annak jelen állás szerint ugyanúgy áfa nélkül 60 ezer forint lesz a bérlet, mint bárki másnak.

Itt azért érdemes megjegyeznünk, hogy számos településen vagy fővárosi kerületben az is megkapja a kedvezményes várakozási engedélyt, aki bár céges autót használ, ám egy dokumentummal igazolni tudja, hogy a jármű a kizárólagos használatában van. A boglári parkolási tájékoztatóban ilyen kitételt nem találtunk.

A fizetős parkolási rendszert az önkormányzat mintegy 50 millió forintból alakította ki. Ennek a költsége reményeik szerint várhatóan egy-két éven belül megtérül. Ehhez egyébként Balatonbogláron csaknem ezer fizetős helyet alakítottak ki, és ha minden igaz, nincs még vége: éppen néhány hete indult el egy petíció a parkolóépítések ellen.

Ugyanis a Tinódi és Kodály utcában, a 100 éves platánfák között az önkormányzat parkolóhelyeket készül kialakítani.

Kétezer felett van már a száma azoknak, akik félnek attól, hogy a munkagépek kárt okozhatnak Balatonboglár legendás fasorjában. Más kérdés persze, hogy a strandolók nyaranta így is, úgy is ott parkolnak a fák között.

Kép: Google Maps

Máshol is fizetni kell, mint a katonatiszt

A Balaton északi partján szinte nincs olyan település, ahol ne kellene vagy a strand–, vagy a parkolóhasználatért fizetni. A déli parton persze sokkal jobb a helyzet, de egyre több önkormányzat kap rá a fizetőparkolás ízére.

A Balatonboglárral szomszédos Balatonlellén nem fizetős a parkolás, és nincs is szándék arra, hogy ezen változtassanak. Ami további jó hír, hogy szabadstrandok is ingyenesek maradnak.

Zamárdiban öt éve kell már jegyet venniük az autóval vagy motorral várakozóknak, az idén ennek díja is húzósabb lett: a parkolási díj 300-ról 350 forintra változott október 1. és április 30. között, míg május 1. és szeptember 30. között 300-ról 400 forintra emelkedett óránként. A napijegy összege 2000-ről 2500 forintra nőtt.

Siófokon bizonyos közterületeken eddig is kellett fizetni. Május 15. és szeptember 15. között értelemszerűen a szezonális parkolók sem ingyenesek. A hét összes napján, minden órában fizetni kell – még a zöld rendszámos autóknak is. Az idei nyártól még nem, de 2024-től az ingyenes Újhelyi-strand viszont fizetőssé válik.

A teljesség igény nélkül még:

Balatonfenyvesen egyes Balatonhoz közeli utcák fizetősek,

Fonyód területén öt fizetős parkoló működik,

és Balatonföldváron is kialakítottak már három fizetős zónát.

Ezekről általában mind elmondható, hogy a tágabban értelmezett szezonra vonatkozik a díjfizetés.