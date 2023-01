A megemelkedett rezsiköltségek miatt a csőd szélére sodródott a Pécsi Harmadik Színház. A fűtést hétköznap kikapcsolták, az előadásokat hévégére sűrítették össze. Hogy elkerüljék a teljes összeomlást, az intézmény vezetője a nézőktől kér anyagi segítséget.

Ez pillanatnyilag nem elég, hiszen 35 millióból, a városi és állami támogatásból nem lehet fennmaradni a novemberben és decemberben beütött rezsiárak mellett

– nyilatkozta az ATV Híradó stábjának Vincze János, a Pécsi Harmadik Színház igazgatója. Az épületben jelenleg nincs fűtés, a színészek sem próbálnak, és előadások sincsenek. A meghirdetett előadásokat a színház megpróbálta egy hétvégére besűríteni, ilyenkor visszakapcsolják a távfűtést. A színházi dolgozók elhelyeztek egy hőmérőt a színpadon, ami mindössze 8 fokot mutatott.

A teátrum következő bemutatója a Spiró György műve alapján készült Csirkefej című darab lesz.

A jelenlegi helyzettel kapcsolatban a színészek úgy fogalmaztak, hogy még a koronavírus-járvány alatt sem voltak ilyen megalázó helyzetben, mint most. László Csaba, a társulat színésze elmondta, hogy teljes bizonytalanságban vannak, hiszen nekik az lenne most a dolguk, hogy a színpadon álljanak, de ezt most nem tudják megtenni.