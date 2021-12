A felmérés szerint a magyarok 73 százaléka reggelizik minden egyes nap, de vannak olyanok, akiknek csak hétvégén jut erre ideje, vagy soha.

A válaszadók 6 százalékának csupán útközben jut ideje enni. A legtöbben otthon fogyasztják el a reggelijüket, harmaduk pedig a munkahelyén eszik először. A válaszadók több mint fele szokott otthon is reggelizni, 40 százaléknak a családjával is van lehetősége elfogyasztani a napi első étkezést, és 20 százalék a munkatársaival is gyakran reggelizik.

A magyarok túlnyomó többsége a sós reggeli híve. Sorrendben a szendvics, a sós pékáru, a húsfélék és a tojásos ételek a legnépszerűbb napindító ételek, de a lángost és a bundáskenyeret is többen felsorolták.

Ahol pedig édes a reggeli, ott a péksütemény, a gyümölcs, a müzli és a zabkása vezet. A péksütemények közül a kakaós csiga az egyeduralkodó, ezt követik a különféle ízesítésű croissant-ok, valamint a túrós, illetve a lekváros termékek. Van pedig, aki csupán egyetlen kocka csokoládéra esküszik reggel.

A legtöbb magyarok 10-15 percet fordít a reggelire, de a válaszadók egyharmada csupán 5-10 percet engedélyez magának erre az étkezésre