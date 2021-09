"Tehát igaz, úgy is meg lehet fertőződni, ha be vagytok oltva, ahogy az is igaz, hogy a súlyos tünetektől viszont megvéd az oltás, nekem is csak hőemelkedésem és kis fejfájásom van" - írta ki a Facebook-oldalára Gyurcsány Ferenc DK-elnök, miután pozitív lett a megismételt Covid-tesztje.

Feleségénél, Dobrev Kláránál PCR-tesztet végeztek, ami negatív lett. "Talán amiatt is, hogy ő nem csak be lett oltva, hanem korábban át is esett a betegségen. Tegnap teljesen elkülönítettük magunkat, szóval igen, most úgy skypeolunk és zoomolunk egymással, hogy mindannyian itthon vagyunk, ez új élmény" - írta Gyurcsány Ferenc, aki a következő napokra tervezett programjait lemondta.

