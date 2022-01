Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be, hogy hat élelmiszerre árstopot vezetnek be. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől azt is elárulta a csütörtöki kormányinfón, hogy az október 15-ei árakhoz az online kasszák adatai alapján kell visszatérniük a kereskedőknek a kristálycukornál, a finomlisztnél, a napraforgó étolajnál, a sertéscombnál, a csirkemellnél és a 2,8 százalékos tejnél. Sőt, még a csirkefarhátnál is. Vagyis nem egyenárak lesznek, így a fogyasztók számára nehezen lesz követhető az árbefagyasztás, ami februártól három hónapig lesz érvényben.

"Nyilvánvaló, hogy az árbefagyasztás a választási kampány része, politikai lépés, semmilyen szakmai meggondolás nincs mögötte. Ahogy megtudtam, még az illetékes minisztérium vezető tisztségviselői sem tudtak róla. Információim szerint a Rogán Antal-féle propagandaminisztérium ötletéről van szó – mondta a 24.hu-nak Raskó György agrárközgazdász. A szakártő szerint az akció látványos, de célját – ami a bejelentés alapján az élelmiszerárak letörése – biztosan nem éri el, hiszen olyan termékekről van szó, amelyek mind könnyedén helyettesíthetők.

Magyarán arra lehet számítani, hogy ha a sertéscomb árát vissza kell vinni az október 15-ei szintre, akkor a lapockát, a tarját és más sertéshúsokat fogják drágábban adni a kereskedők. Azt pedig, hogy olcsóbban tudják adni a combot, megoldhatják úgy, hogy vesznek olcsó fagyasztott importot - magyarázta a szakértő.

Olcsón mindig lehet venni húst, rendszeresen vannak alkalmi kiárusítások Nyugat-Európában. Sőt, ha a nyugat-európai kereskedők hírét veszik, hogy Magyarországon olcsóbb sertéscombot kell árulni, ők maguk fognak jelentkezni, hogy nekik van eladó, ami megmaradt, és belefér az árba. A friss, előhűtött, jó minőségű sertéscombot pedig exportra vihetik, jobb áron – borítékolta Raskó György.

A csirkemellnél is van helyettesítő termék, például a comb – ha a mellet olcsón kell adni, akkor a többi csirkerésznél be lehet hozni az árat. Ahogy a sertéscomb, úgy az előhűtött, friss csirkemell jó része biztosan exportra megy februártól. Olyan áremelési kényszer van, hogy ha a termelők nem kapják meg itthon például a durván megdrágult tápok, takarmányok ellenértékét, akkor felhagyhatnak a termeléssel, de ez nem fog előfordulni, inkább kiviszik külföldre a friss húst, a hazai piac kiszolgálására pedig könnyen és gyorsan beszerezhető, mondjuk, az olcsó brazil fagyasztott csirkemell.

A tejnél szintén megléphető az, hogy a 2,8 százalékos tartja az árát, a többit meg valamennyivel drágábban adják.

Az étolaj ára már október 15-én is olyan brutálisan magas volt, hogy ahhoz képest nemigen emelkedett. Vagyis a kiskereskedők komolyabb veszteség nélkül vissza tudják vinni az árat arra a szintre.

A finomlisztnél is hasonló a helyzet, már tavaly ősszel is rendesen emelték az árat – az októberire visszaállítani nem jelenthet nagy gondot. Van számos más termék, amin a malom vissza tudja szedni, ha esetleg ebből vesztesége származik - mondta a lapnak Raskó György.