Az idei év első félévében a Richter Gedeon Nyrt. (Richter) adózott eredmény lényegesen, 40 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban, ugyanakkor 23,7 százalékkal nőtt a gyógyszer eladásból származó árbevétele a vállalatnak – értékelte a gyógyszercég féléves eredményeit Orbán Gábor, a Richter vezérigazgatója.

Kiemelte: ha az extraprofit adó és a gyógyszergyártói különadók esetében minden így marad, ahogy most van, akkor a gyógyszergyártók számára Magyarország az egyik legkedvezőtlenebb adózási környezet lesz, ami egy jelentős változás az elmúlt 15 évhez képest.

A Richter szerint változás további jogalkotás nélkül nem lesz kivitelezhető, azt szeretnék elérni, hogy a globális különadóknál álljon meg az elvonás mértéke.

Az első félévi eredményekben egy bázishatás érzékelhető, több tétel esetében 20 százalék feletti növekedés történt, a várakozások szerint a teljes 2023-as évre 15-20 százalék közötti növekedést várnak a bevétel és a nyereség esetén is – mondta Orbán Gábor.

Úgy fogalmazott, az idei év első félévében megcselekedték, amit megkövetelt a haza, de a külső tényezők, az adózásból és az árfolyamingadozásból származó tendenciák kedvezőtlenül alakultak.

A Richter termékek iránt továbbra is erős bizalom van, minden piacon minden üzletágban erősödött a Richter gyógyszergyártási tevékenysége – sorolta.

Rendkívüli a rendkívüli adó mértéke



Ami rontott az eredményeken az a rendkívüli adó, aminek időarányos mértéke rendkívüli, 12,5 milliárd forintot tett ki – fogalmazott a Richter vezérigazgatója. Pénzügyi veszteséget jelentett többek között a romló árfolyam környezet, a Richter emiatt 49 milliárdos veszteséget könyvelt el.

Ugyanakkor nagyon jelentős, 25 százalék árfolyamhatás nélkül is a gyógyszergyártási szegmens bővülése, ami 362 milliárd forintra emelkedett, a tisztított üzemi eredmény 111,2 milliárd forint volt, ami nem rossz szám Orbán Gábor szerint.

Ezt az összeget költhették volna K+F-re is



A Richter összesen 70 milliárd forint különadót fizet majd be az költségvetésnek, ami egy jelentős csapás a cég számára, mondta Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. igazgatóságának elnöke. Tavaly december 23-án született meg a különadókról szóló döntés, ezért idén májusig a Richter 28,4 milliárd forintot fizetett be, 2023-ra is hasonló összeget és további 14 milliárdot fognak még befizetni a büdzsébe – emelte ki Bogsch Erik.

Ezt az összeget költhették volna K+F tevékenységre is vagy más országokban az értékesítés és a marketing tevékenység fellendítésére is.

Augusztus elsejével összevonták a Nemzeti Népegészségügyi Központot (NNK) és az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetet (OGYÉI) és létrejött egy új hatóság Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) néven. Az új szervezettől Bogsch Erik független működést vár, úgy fogalmazott az új hatóság működése eltér az európai uniós gyakorlattól.

A Richter első félévi jelentése itt érhető el.