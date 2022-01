A hétvégi orkán komoly pusztítást végzett az épített környezetben. A Generali Biztosítóhoz eddig több száz bejelentés érkezett, becsléseik szerint pedig 1000 fölött várható a szélvihar okozta károk száma, értékük pedig elérheti a 2-300 millió forintot.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) közlése szerint a szélvihar miatt 1654 esethez riasztották a tűzoltókat vasárnap. A legtöbb dolguk Pest megyében és Budapesten volt.

Ugyanezt támasztják alá a Generali adatai is: kárbejelentésekre Közép-Magyarország területéről, Pest megyéből és Budapestről számítanak, a károk típusát tekintve pedig a tetősérüléseket, fa-kidőléseket, beázásokat jelentenek be az ügyfelek.

A tömeges káresemények felvetik a megelőzés kérdését is, adódik a kérdés, hogy meg lehet-e előzni, s ha igen, miként a hasonló természeti károkat, vagy legalább lehet-e minimalizálni azokat?

A legfontosabb, hogy rendszeresen tájékozódjanak az aktuális időjárásról – mutatja az utat a Generali. Ha erős szél várható, elsőként be kell zárni az ablakokat, és védett helyre vinni a szabadban lévő vagyontárgyaikat, autóval pedig, ha lehet, ne parkoljanak fa alá.

Már a kárfelmérés napján befuthat a pénz Ha megtörtént a baj és kár keletkezett, videós kárrendezéssel egy okostelefon segítségével pár perc alatt rendezhető a kár. Vagyonkároknál 5-7 perc, míg gépjármű károknál 10-15 perc alatt megtörténik a kárfelmérés, és amennyiben a videóhívás alapján a kár rendezhető, a kárösszeg utalása is megtörténik. Az azonnal indított kifizetés tehát már néhány percen belül a bejelentő számláján lehet.

Ha vihar is várható, érdemes áramtalanítani elektromos eszközöket: a villámvédelemmel ellátott elosztók is megoldást jelenthetnek, de érdemes szem előtt tartani, hogy egy közeli villámlás még így is kárt tehet az eszközeökben a telefon-, internet- vagy tévékábel-csatlakozáson keresztül.

Kertes háznál kulcskérdés az épület ereszeinek és csatornáinak tisztán tartása, hogy a lezúduló csapadékot megfelelően el tudják vezetni.