Dollárban és euróban is fizetik a helyi adókat a Nógrád megyei Szécsény vállalkozói – értesült az ATV Híradója.

Tavaly novemberben jelent meg a kormányrendelet, amely lehetővé tette, hogy a vállalkozások devizában, többek között dollárban és euróban is fizethessék adóikat. A szabály az önkormányzatokra is érvényes, és Szécsényben élnek is vele.

Szécsény polgármestere, Stayer László szerint ennek az a nagy előnye, hogy a vállalkozó számára nincsen tranzakciós költség, és ha a vállalkozásnak van devizája, akkor így is tudja hasznosítani.

A híradónak nyilatkozó helyi vállalkozók üdvözlik a lehetőséget, hiszen Szlovákia közelsége miatt sok a külföldi vásárlójuk, aki euróban fizet.