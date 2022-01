Jelenleg is országszerte zajlanak munkálatok, az M44-es autóút Szentkirály és Lakitelek közötti, az M6-os autópálya Bóly és Ivándárda közötti szakasza mellett halad a Kaposvár gyorsforgalmi kapcsolatát teljessé tevő két elkerülő út építése.

Az elmúlt években számos, eddig gyorsforgalmi kapcsolattal nem rendelkező megyei jogú várost kötöttek be az országos hálózatba. Szombathely, Békéscsaba, Eger és Sopron után az idén egy újabb nagyváros, Szolnok léphet be ebbe a körbe, még az év elején átadhatják a forgalomnak a megyeszékhelyt északról elkerülő M4-es autóút Abony és Törökszentmiklós közötti szakaszát - olvasható a portálon.

Az ország egyik fontos tranzitútvonalának számító M4-es fejlesztése folytatódhat, a Törökszentmiklós és Püspökladány, illetve a Püspökladány és Berettyóújfalu közötti szakaszhoz tavaly óta megvan az érvényes építési engedély és a kivitelezési terv, így ezekre akár már az idén kiírhatja a kivitelezői közbeszerzést a NIF. Zalaegerszeg gyorsforgalmi bekötése viszont egyelőre várat magára, miután Fenékpuszta és a megyeszékhely közötti részre kiírt közbeszerzést tavaly az állami cég visszavonta, bár Sármellék és Balatonszentgyörgy között most is zajlanak a munkálatok egy kisebb, 3 kilométeres szakaszon, amelyet várhatóan tavasszal már birtokba is vehetnek a közlekedők.

Régóta várt fejlesztés kezdődhet el a közeljövőben, a fővárost és az M0-st tehermentesítő M8-as gyorsforgalmi út M7-es és Dunaújváros, illetve Dunavecse és Kecskemét közötti szakaszának kiviteli terveit 2022 decemberéig kell leszállítaniuk a tervezőknek, itt leghamarabb 2023-ban indulhat az építkezés.

Ennél azonban egy fokkal előrébb tart, így már 2022 második negyedévére elkészülhet a Fejér és Komárom-Esztergom megyét érintő M81-es gyorsforgalmi út tervezése, amely az új komáromi Duna-hídtól az M1-es és M7-es érintésével teremthet majd kapcsolatot az M8-as autóúttal.

Mi várható idén?

Az idén biztosan elinduló projektek között említhető az Esztergomot és az M1-es autópályát összekötő M100-as gyorsforgalmi út építése, miután már a nyertest is kihirdették. A 32 kilométeres, három alagutat és 52 hidat is magában foglaló beruházás összesen 345 milliárd forint értékben valósulhat meg a következő években. Az M44-es autóút utolsó szakaszán is hamarosan felvonulhatnak a munkagépek, miután a NIF tavaly kiírta a közbeszerzést a Szentkirály és Kecskemét közötti 32 kilométeres etapra, amellyel teljessé válhat a Békéscsaba és az M5-ös autópálya közötti gyorsforgalmi kapcsolat.