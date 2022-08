Átmeneti készlethiányra figyelmeztet a tábla több kútoszlopon is - ezzel a képsorral kezdődik az RTL Klub híradós anyaga, amely vasárnap sok fővárosi benzinkúton és a Balatonnál több helyen is hasonló helyzetről számolt be. A Balatonnál tankolni szándézók közül többen is elmondták - írta az Rtl.hu, hogy Badacsonyban az elmúlt napokban alig lehetett üzemanyaghoz jutni.

A kereskedelmi tévé híradójának Badacsony mellett Ercsiről és Tapolcáról jeleltettek Mol-kútról hasonló üzemanyaghiányt, illetve mennyiségi korlátozást. A fel-felbukkanó készlethiány jelenség mögött az állhat, hogy karbantartás miatt továbbra is áll a Mol százhalombattai finomítója, a 480 forintos hatósági árazás miatt pedig más kereskedőknek, importőrnek nem éri meg Magyarországra üzemanyagot behozni.

A holtankoljak.hu adatai szerint a nyaralóhelyeken általános a készlethiány. - Az, hogy a frekventált helyeken, például a Velencei-tónál, a Balatonnál vagy a Tisza-tó környékén most fokozódik a kereslet és ezzel gyorsabb ütemben fogy el a benzinkutak készlete, az teljesen általános jelenség – mondta az Rtl.hu-nak Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője, aki napokkal ezelőtt jelezte már, hogy ez az ellátásái nehézség várható.

A híradó az ügyben annyit tudott meg a Technológiai és Ipari Minisztériumtól (TIM), hogy a kormány nem ír elő az országon belül földrajzi elosztást, és hogy a tárca szerint Magyarország üzemanyagellátása stabil.