A miniszter az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácskozását követő nyilatkozatában elmondta: az EU soros svéd elnökségi programjának egyik célja az európai cselekvőképesség megerősítése, azonban ha erről van szó, meg kell nézni, hogyan áll a bizottság a Magyarországnak járó helyreállítási források kifizetésével.

Magyarország teljesítette az Európai Bizottság minden feltételét, megállapodás született a testülettel, és a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy elháruljanak az akadályok a források kifizetése elől. Abban bízunk, hogy a cselekvőképesség megerősítése a bizottság számára is a megállapodás teljesítéséhez fog vezetni, azonban a testület magatartása érthetetlen az Erasmus-program ügyében

– jegyezte meg a tárcavezető.

Varga Mihály emlékeztetett arra, hogy az oktatás területe tagállami hatáskörbe tartozik, ennek ellenére a bizottság a magyar egyetemek alapítványi működését kifogásolja, ami a nemzetközi felsőoktatásban évtizedes bevett gyakorlat.

Varga Mihály: Más országokban is politikusok ülnek az alapítványokban

„Találunk példákat Amerikában éppúgy, mint Németországban, Ausztriában, Észtországban, Franciaországban vagy éppen Belgiumban, ahonnan a mostani kritika is érkezett, számos helyen olyan politikusok töltenek be szerepet ezekben az alapítványokban, akik például az Európai Parlament képviselői is” – jelentette ki a pénzügyminiszter.

Példaként hozta fel Angelika Niebler és Andreas Schwaab európai néppárti képviselőket, akik a Müncheni Műszaki Egyetem kuratóriumának és a Freiburgi Egyetem tanácsadó testületének munkájában vesznek részt, valamint Marina Kaljürand észt szocialista képviselőt, aki 2010 óta tagja a Tallinni Egyetem kuratóriumának.

Varga Mihály kitért arra is, hogy az uniós kollégákkal megvitatták az amerikai inflációcsökkentési törvénycsomaggal szemben felmerült aggályaikat is. Szerinte is veszélyes és káros az európai versenyképességre az Egyesült Államok által elfogadott új szabályozás, amely kedvezőbb adókulcsot alkalmaz az amerikai elektromos autókra és akkumulátorokra, mint az Európában gyártottakra.

Európa már így is jelentős versenyhátrányba került a háború és a szankciók káros hatásai miatt. Nem engedhetjük meg, hogy tovább sérüljön az európai és a magyar versenyképesség, mert ez munkahelyek megszűnéséhez vezethet

– figyelmeztetett a tárcavezető, hozzátéve: a magyar kormány, ahogy a globális minimumadó esetében is, továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy a magyar versenyképesség ne csorbuljon.