A kormány újabb tőkebefektetéssel támogatja a növekedési szakaszban lévő hazai startup cégeket, a Széchenyi Alapokon keresztül 5,6 milliárd forintot fektetnek be az egyik legsikeresebb hazai kockázati tőkebefektető, a Euroventures legújabb alapjába - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. a budapesti sajtótájékoztatón a politikus azt mondta, hogy a kormányzati cél világos: a magyar gazdaság újraindításakor minél több olyan vállalkozást meg kell erősíteni, amelyek magas hozzáadott értéket képviselnek, és növelik a gazdaság versenyképességét.

A programmal olyan érettebb startupokat céloznak meg, amelyeknek tőkére van szükségük a további növekedéshez - és az ilyen befektetések egyik sikeres hazai specialistája a Euroventures. A mostani tranzakcióban a Széchenyi Alapok a Euroventures legújabb, ötödik alapjában emel tőkét, és ezzel annak legnagyobb befektetőjévé válik. Ezzel olyan szervezeteket előz meg, mint az Európai Újjáépítési Fejlesztési Bank (EBRD) és az Európai Beruházási Bank (EIB) tulajdonában álló Európai Beruházási Alap (EIF). Mindez azért hasznos a magyar gazdaság számára - mondta Varga Mihály, mert ebben a társaságban megvan az a tudás és tapasztalat, amellyel képes megtalálni és felgyorsítani a legéletképesebb hazai technológiai vállalkozások fejlődését.

Júliusban volt már hasonló döntés, akkor 10 milliárd forintos befektetést jelentettek be. Több mint ezer startup cég működik Magyarországon, mintegy 26 ezer főt foglalkoztatva. A miniszter szerint a kormány álláspontja változatlan: annak érdekében, hogy az ország lépéselőnyét a gazdaság újraindításában meg tudják őrizni, a termelő beruházások támogatása, az önellátást garantáló kapacitások kiépítése mellett a kutatás-fejlesztést, a technológiai vállalkozásokat is erősíteni kell. Ez az alapja annak, hogy a magyar gazdaság hosszú távon is előnnyel jöjjön ki a válságból.

Tánczos Péter, a Euroventures ügyvezető partnere azt hangsúlyozta, hogy a most létrejött partnerség további lehetőségeket nyit meg a régiós aktivitás erősítésére. Olyan érett, ugyanakkor gyorsan növekedő technológiai cégekbe fektetnek be, amelyek mernek nemzetközi méretekben gondolkodni és jelentős értéket tudnak teremteni- mondta. A Euroventures az elmúlt három évtized során az előző tőkealapjaiban összesen 40 milliárd forintot kezelt és mintegy 50 exitet hajtott végre, köztük többet tőzsdei kibocsátással a bécsi, vagy a New York-i tőzsdén.