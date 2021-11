Ha Magyarország nem akar lemaradni a vendégmunkásokért folyó versenyben Európában, akkor érdemes megkönnyíteni a vendégmunkások integrálódását a hazai gazdaságba – derült ki Juhász Csongor, a Prohuman munkaerő-közvetítő és -kölcsönző ügyvezetője szavaiból, aki a Világgazdaságnak nyilatkozott. A minősített kölcsönzőcégek hozzájárulnak a vendégmunkások átlátható és törvényes foglalkoztatásához.

Juhász Csongor szerint amióta 2017-ben a munkaerőhiány orvoslására a kormány a hiányszakmákban megkönnyítette a szomszédos, de de unión kívüli országok (azaz Ukrajna és Szerbia) állampolgárai számára a magyarországi munkavállalást, azóta megötszöröződött a vendégmunkások száma, elérve a százezer főt. Ezt a növekedést akasztotta meg átmenetileg a koronavírus-járvány. A legtöbben a feldolgozó- és járműgyártóiparban, területileg pedig Budapesten és Pest megyében dolgoztak.

Idén már ismét egyre több a külföldi munkavállaló Magyarországon. Továbbra is az ukránok és szerbek vannak többségben, közülük nagyjából 20-30 főre jut egy magyarul beszélő dolgozó. Rajtuk kívül kínai, vietnámi, indonéz és Fülöp-szigeteki vendégmunkások jönnek, illetve a bérváltozás miatt lehetséges, hogy a napi ingázók száma is növekedni fog a jövőben a környező országokból.

A foglalkoztatás szabályozásának 2021. szeptemberi változását is megemlítette Juhász Csongor. Ez lehetővé teszi, hogy a nem szomszédos országok állampolgárai is munkát vállaljanak Magyarországon a munkaerő-kölcsönzőkön keresztül is. Így Ukrajna és Szerbia mellett kilenc további országból tudnak munkaerőt toborozni ezek a vállalatok.