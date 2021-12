A folyamatos vérellátás érdekében vérellátó intézményeink karácsony előtt, és a karácsonyt követő munkanapokon is nyitva tartanak. Aki teheti, ezekben a napokban is segítsen, hiszen a gyógyulásukra váró betegek is számítanak a véradókra - írja honlapján az Országos Vérellátó Szolgálat.

December 13. és 23. között szaloncukorral, míg december 27. és 31. között szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg a véradókat.

A véradási helyszínekről és időpontokról az OVSZ honlapján talál információt.