A Deloitte podcast-sorozatának új részében a Deloitte Legal munkajogi csoportjának vezető ügyvédje, Gál Brigitta és ügyvédjelöltje Albert Lili beszélt a hazai foglalkoztatási helyzetről, munkaerőpiaci trendekről, a recesszióra való felkészülésről, valamint arról, hogy milyen munkajogi megoldások állnak a munkáltatók rendelkezésére - számolt be róla az Üzletem.hu.

Munkaerőhiány és létszámcsökkentés egy időben

A magyar munkaerőpiacon két párhuzamos trend figyelhető meg. Van, ahol a munkaerőhiány dominál, például az IT szektorban vagy a termelőüzemeknél. Ugyanakkor vannak olyan vállalkozások is, főleg a nagy energiaigényű szektorokban, ahol létszámcsökkentésre készülnek. Nagy valószínűség szerint jó pár kis- és középvállalkozás tevékenységét is fel kell függeszteni, ami együtt jár a munkaviszonyok megszűntével.

Egy munkáltató számára nagyon fontos annak mérlegelése, hogy egy meglévő, jól képzett és jól bevált munkaerőállományt hogyan tud megtartani. A munkáltatók nagy része elkezdte a recessziós forgatókönyvek kidolgozását, továbbá költségcsökkentő intézkedéseket tervez bevezetni

– hívja fel a figyelmet Gál Brigitta. Érdemes megfontolni az egyenlőtlen munkaidőbeosztás bevezetését, ami munkaidőkeret alkalmazásával valósítható meg. Ez megoldás lehet egy olyan helyzetre, amikor egy bizonyos szolgáltatás vagy termék iránt változik a kereslet.

Több olyan költségcsökkentő intézkedés is van, melyeket a munkáltatók a munkavállaló hozzájárulásával vezethetnek be. A legkézenfekvőbb megoldás a részmunkaidős foglalkoztatás, ami automatikusan költségcsökkentő hatással jár, és elképzelhető, hogy a munkavállalók maguk is megfontolják azt a lehetőséget, hogy ugyan átmenetileg kevesebb alapbérért részmunkaidőben dolgozzanak, ugyanakkor védve marad a munkaviszonyuk

- adott magyarázatot Albert Lili, hozzátéve, hogy a HR osztályoknak szükséges figyelemmel lenniük a kulcsmunkavállalók megtartására, valamint a megfelelő belső és külső helyettesítés megszervezésére is. A podcastben szakértői kitértek arra is, hogy milyen eszközök állnak a munkáltatók rendelkezésére, hogy versenyképességüket hosszú távon növeljék.