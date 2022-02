Völner Pál parlamenti képviselői mentelmi ügyében a parlamentnek benyújtott határozati javaslatban a Mátrix Oktatási Központ neve volt olvasható, amelynek ügyét Schadl György egyik ismerőse, R. karolta fel, és a segítségért legalább 150 millió forintot várt az iskolától. A pénzt a tervek szerint elosztották volna egymás között.

Az rtl.hu által megismert nyomozati dokumentumok szerint Völner Pál volt igazságügyi miniszterhelyettes és végrehajtásért is felelős államtitkár az ügyben több alkalommal egyeztetett az illetékes tárcák – az Emberi Erőforrások Minisztériumának, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium – beosztottjaival - írja az rtl.hu.

A nyomozati anyagok szerint a 150-ből 100 milliót remélt magának az ügyintézésért Schadl R. nevű ismerőse: "R. ezen tisztán – úgy hogy mindenkit kielégít, mindenki boldog, mert ő azt szereti – nettó egy százaskát gondolt magának. (…) R. Pestre is küld, ide is küld, oda is küld, mindenkit kielégít, R. bácsinak egy kilónak maradni kell rajta."

Az nem derült ki egyértelműen, hogy végül pontosan mennyi pénzt kapott a „szolgáltatásaiért”, de az ügyészi papírok szerint a tervezettnél jóval kevesebbet, 50 milliót vett át Schadl barátja.

Az „ügyintézés” korántsem volt gördülékeny, előfordult például, hogy az engedélykérelmeket visszadobták, sőt a nyomozati iratok szerint az egyik telefonbeszélgetés során az is felmerült, hogy a már kiadott bizonyítványok sem lesznek érvényesek.