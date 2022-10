A termék pontos neve: Auchan Kandírozott Gyömbér 100 g

Minőségmegőrzési idő: 9/9/2023

Tételszám: 9/9/2023 lejárati idejű valamennyi tételszám

Kiszerelés: 100 g

Forgalmazó: Auchan Magyarország Kft.

A hatóság azt írja, hogy az érintett termék bármelyik Auchan-üzletbe visszavihető, a termék árát blokk nélkül is visszatérítik.

A termékvisszahívás kizárólag a fenti adatokkal azonosított termékre vonatkozik.

Mit kell tudni a szennyezésről?



A mikotoxinok különböző penészgombák által termelt másodlagos anyagcseretermékek, melyek elfogyasztva az állati és emberi szervezetre egyaránt toxikus hatást fejtenek ki. Közülük talán a legsúlyosabb problémát okozó mikotoxinok az Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus és Aspergillus nominus gombák által termelt aflatoxinok.

Az aflatoxinok már nagyon kis mennyiségben is mérgező, májkárosító, rákkeltő, a sejtek örökítő anyagát és a szervezet védekezőrendszerét károsan befolyásoló vegyületek. Nagy mennyiségben gyors lefolyású, akut mérgezést is okozhatnak, melynek során a kialakuló súlyos májelégtelenség akár halálhoz is vezethet.

Akut aflatoxin mérgezés elsősorban a fejlődő országokban fordul elő, ahol az éghajlat kedvez az Aspergillus fajok szaporodásának és a toxintermelődésnek.

A fejlett országokban az akut aflatoxin mérgezés kockázata elhanyagolható, azonban a kis mennyiségű aflatoxin hosszú időn keresztül történő, rendszeres fogyasztása növelheti a máj krónikus gyulladásos és daganatos megbetegedésének valószínűségét, az immunrendszer gyengítése miatt pedig a fertőzésekkel szembeni ellenálló képességet csökkenheti. Különösen érzékenyek az aflatoxinokra a gyermekek, valamint azok, akik a hepatitisz B vírus által okozott májgyulladásban szenvednek.

Az aflatoxinnal leginkább szennyezett termények az olajos magvak (pl. földimogyoró, pisztácia, gyapotmag, szárított gyümölcsök, fűszerek), kukorica.

Az állatok szervezetébe az aflatoxin a takarmánnyal kerül be, legnagyobb mértékű kiválasztódással a tejelő tehenek esetében a tehéntejben lehet számítani. A lakosság védelmére számos élelmiszer és takarmány maximálisan megengedhető aflatoxin tartalmát Uniós jogszabály írja elő.