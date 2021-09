Magyar bankok különböző osztályzatait javította kedden a Moody's Investors Service. A Londonban bejelentett lépések közvetlen előzményeként a nemzetközi hitelminősítő a minap "Baa3"-ról egy fokozattal "Baa2"-re javította Magyarország államadósság-kötelezettségeinek besorolását is.

A Moody's legfrissebb banki felminősítési döntései az MFB-t, az OTP Bankot és az OTP Jelzálogbankot, az Erste Bank Hungaryt, a K&H Bankot és a Raiffeisen Bankot érintik. A cég az MFB hosszú távú betéti és adósbesorolásait "Baa2"-re javította az eddigi "Baa3"-ról, és az új osztályzatok kilátását stabilról további felminősítés lehetőségére utaló pozitívra módosította. Az MFB rövid távú betéti besorolása "P-3"-ról "P-2"-re javult.

A Moody's az OTP Bank hosszú távú partnerkockázati értékelését (Counterparty Risk Assessment, CRA) "Baa2(cr)"-ről "Baa1(cr)"-re javította, és felminősítési felülvizsgálat alá vette az OTP Bank "Baa1" szintű hosszú távú betéti besorolását, valamint ugyanilyen szintű hosszú távú partnerkockázati osztályzatát (Counterparty Risk Ratings, CRR). A hitelminősítő ezzel egy időben az OTP Jelzálogbank CRA-megítélését az eddigi "Baa2(cr)"-ről "Baa1(cr)"-re javította, és felminősítési felülvizsgálat alá vette a pénzintézet "Baa1" szintű CRR-osztályzatát.

A Moody's az OTP Bank és az OTP Jelzálogbank P-2 CRR-besorolásait és P-2(cr)-értékeléseit egyaránt megerősítette.

Baa3-2-1

A Moody's hosszútávú besorolásai közt nem olyan nehéz eligazodni, mint az elsőre tűnik: az Aaa és a C között a hitelminősítő több mint 20 osztatú skálán dolgozik a "kiváló" és a "csőd" minősítési szélsőértékek között. A Baa3 ezen a skálán a 10. pozíciót foglalja el, a Baa2 egyel előtte-fölötte, a Baa1 még egyel feljebb sorolást jelet ezen a skálán. A Baa osztályzatok azonban az Alsóközép kategóriájú adósbesorolásba tartozó tételek - alatta a "Befektetésre nem ajánlott / Spekulatív" osztályzatú, felette a "Felső közép kategóriájú" osztályzatok találhatók. A Moody's a magyar bankokat azt követően minősítette most fel, hogy néhány napja Magyarország is Baa3-ból Baa2-be lépett náluk előre. A felminősítés abszolút értékét jelzi, hogy Csehország az Aa3-ban van, Szlovákia pedig az A2 szintre van jelenleg a Moody's-nál besorolva.