Úgy fest, olvassák a napi.hu-t az adathalász gengszterek, nem sokkal a MediMarkt nevét felhasználó adathalász csalásprojektről szóló cikkünk megjelenése után új multit vontak be” az átverésbe. Az ugyancsak a Facebookon megjelenő, tartalmában is némiképp átfazonírozott csaláshirdetésben ezúttal az Amazon nagylelkűségére építenek.

„Ősz eleje - Szuper ajánlat az Amazontól. Vásároljon Samsung Qled 4K-t mindössze 700 huf-ért” – így az újratervezett poszt. A további reszelgetés eredménye, hogy ezúttal már nem 8K-s, hanem csak 4K-s tévét ajánlanak, igaz olcsóbbért is – a szerencsés kiválasztottaknak csak 1,95 eurót (1 euró = 349,94 forint {OTP Bank valuta középárfolyam}). E mellett a fotón már nem szerepel a készülék „eredeti ára”, látszik viszont a meghurcolt multi – ezúttal az Amazon – logójához hasonló azonosító is, de ez csak a társaság honlapjának favikonja. Az áruházi háttérkörnyezet és a szájmaszkos fiatal hölgy is ugyanaz, mint a MediaMarkt esetében.

Az amazon.com keresőjébe írva az összes ismert paraméter, összesen 2 Samsung tévét kínál a rendszer, ám egyik sem tűnik a csalók által kínált darabnak. Az egyik 497,99, a másik 297,99 dollárba kerül. A többi megjelenített termék jellemzően távirányítók és fali konzolok.

Az ezúttal bit.ly-s url ugyanarra a felületre vezet, mint a MediaMarktos átverés esetében, annyi a különbség, hogy pár színt meg a felvezető szöveget megváltoztatták. A tévéhez „jutás” menete ugyanaz, csak annyiban finomítottak a csalók, hogy itt már feltüntették a hasonló csaló oldalak egyik alapkellékét, a pályaudavri órához hasonló időmérőt, ami mutatja, hogy már csak mennyire rövid ideig tart a páratlan akció, jó lesz tehát a reménybeli QLED-tévé tulajdonosnak iparkodnia az adatok kitöltésével, különben lecsúszik a nagy fogásról.