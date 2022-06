Egyre több jel utal arra, hogy Debrecenben épülhet meg a globális akkumulátorpiac legnagyobb szereplőjének, a kínai CATL-nek a legújabb európai gyártóbázisa. Hivatalos bejelentésről egyelőre szó sincs, ám május elején a dél-koreai üzleti híroldal, a Bloter.net osztott meg részleteket a várható projektről, amely alapján a CATL a nemzetközi terjeszkedése részeként egy 200 hektáros területet vásárol majd meg Magyarországon - olvasható a portálon.

A hazai akkumulátorpiacot ismerő forrásokra hivatkozva arról is beszámoltak a dél-koreaiak, hogy a létesítmény Debrecenben valósul meg és a következő európai gyártóbázisa lesz a CATL-nek. Arról is voltak információik, hogy a telephely megvásárlása, amely mintegy 20 kilométeres távolságban lehet a kivitelezés alatt álló BMW-gyár helyszínétől.

Azt, hogy pontosan mekkora lehet a CATL magyarországi beruházása, ha valóban megvalósul, még nem lehet tudni.

A Nio is fantáziát láthat Magyarországban

A napokban a Nio-val kapcsolatban jelent meg olyan hír, amely szerint jelentős beruházást hajthat végre Magyarországon. A kínai elektromosautó-gyártás egyik legmeghatározóbb szereplője a beszámolók szerint akkumulátorcserélő állomásait és töltőoszlopait készítené nálunk annak érdekében, hogy hazánkból lássa el a nagy növekedés előtt álló európai piacot.

A hír szerint tehát egy akkumulátorcsere-állomás gyárat készül építeni a Nio hazánkban, a cég által korábban kijelölt nemzetközi stratégia mentén, melynek keretében Kína után Európában is terjeszkedik a vállalat. A hivatalosan meg nem erősített beszámoló szerint a Magyarországra tervezett gyárban nem csak akkumulátorcsere-állomást gyárthat majd a kínai vállalat, hanem gyorstöltőoszlopokat is – az olyan vásárlók számára, akik nem rendelkeznek az akkumulátorcserére vonatkozó előfizetéssel.

A Volkswagen hatalmas akkumulátorgyárat építene Kelet-Európában

A német autógyártó menedzsmentje tavaly októberben jelentette be, hogy 2022 első felében már döntés születhet arról, hogy hol épüljön meg a cégcsoport kelet-európai akkumulátorgyára, amely a negyedik lenne a sorban. A Volkswagen tervei szerint az évtized végére összesen hat ilyen gyártóbázist létesítene Európa-szerte annak érdekében, hogy az értékesítésén belül egyre nagyobb szerepet betöltő tisztán elektromos meghajtású modelljeit képes legyen akkumulátorral ellátni. A végső helyszín Magyarország szempontjából is kiemelten fontos, ugyanis a Volkswagen szerint Csehország, Lengyelország és Szlovákia mellett hazánk is versenyben van a beruházásért. Beszámolók szerint Magyarország több lehetséges helyszínt is felkínált: az ország keleti, déli, valamint a nyugati részén is.

A Volvo új gyárat építene Európában

Eddig 3 milliárd eurós egyben megvalósuló beruházás volt a rekord és ha a jó Isten megsegít bennünket, akkor a választások előtt egy hatmilliárd eurót meghaladó beruházást be tudunk jelenteni – mondta Orbán Viktor még február végén a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján. Ez mostanáig nem történt meg, viszont iparági források tudni vélik, hogy a Volvo anyavállalata, a kínai Geely keres új európai gyártóbázisának helyszínt és Magyarországnak esélye van a beruházás elnyerésére.

A kínai cégcsoport 2010-ben vásárolta meg a legendás svéd autógyártót. Beszámolók szerint a Volvo járművei iránt olyan nagy a kereslet, hogy az már megterheli a gyártóhálózatát, mindez pedig erősen indokolttá teszi a Volvo menedzsmentje számára, hogy új gyártóbázist építsen Európában.

A Just-Auto szerint az egyik lehetséges forgatókönyv, hogy olyan célországok kapnak főszerepet, mint Szlovákia, Csehország és Magyarország, amely erősítheti a korábbi információkat, vagyis azt, hogy hazánk versenyben lehet, mint lehetséges gyártóhelyszín - írja a portfolio.hu.