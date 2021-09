A Suzuki-modellek egyértelmű előnye azonban a visszaeső eladási számok mellett sem kérdőjeleződött meg, a két legnépszerűbb modell idén is a gyártó modellei közül kerül ki. A dobogó harmadik fokát augusztusra viszont már átvette a Dacia legnépszerűbb autója. A Bank360 elemzése alapján kiderül, mennyibe kerül a kötelező és a Casco újonnan kötve a legkeresettebb magyarországi kocsikra.

Milyen autót vettek a magyarok idén?

A Suzuki Vitara és SX4 S-Cross modelljeiből már összesen 10 ezer felett értékesítettek az év első nyolc hónapjában, a Vitara 6122 eladott kocsival még az SX4 S-Crosst is előzi. Utóbbitól már nem sokkal marad el a Dacia Duster 3803 eladott személygépjárművel, és ez a modell a nyári visszaesést sem szenvedte meg, hiszen több mint 1500 kocsit értékesítettek június és augusztus között.

A Fiat így visszaesett, a Skoda viszont tartotta pozícióját a nyáron is. A legjobban értékesített tízes listán ott találjuk még a KIA, a Toyota, a Jeep, a Ford, illetve a Suzuki egy harmadik modelljét is.

Mennyibe kerül a kötelező a legnépszerűbb modellekre?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) díja autótípusonként eltér, így a kisebb teljesítményű modellek esetében kevesebbet kell a kötelező biztosítás éves díjára fizetni. A díjat fizető személy, azaz a tulajdonos vagy az üzembentartó jellemzői szintén növelhetik vagy csökkenthetik az éves díjat, és a korábbi káresemények is befolyásolják azt. A biztosítási díjnál minden esetben egy 40 éves budapesti férfit feltételeztek a Bank360 szakértői, akinek 19 éve lett meg a jogosítványa, és nem okozott kárt, emellett pedig Casco biztosítást is köt.

A díjra hatást gyakorló sok tényezőtől eltekintve viszont úgy tűnik, a járvány utáni kilábalás magas áremelkedési üteme ezt a szegmenst is elérte. Negyvenezer forint alatt már csak a Fiat 500 esetében lehet kötelezőt kötni a legolcsóbb ajánlat esetén is, a Dacia és a Skoda modellje ezt már meghaladja, a két Suzuki esetében pedig már majdnem 50 ezer forint a kötelező legalacsonyabb ára.

Az évi 80-90 ezer forintot így sem haladja meg a biztosítási összeg a Fiat, a Dacia Duster és Skoda Octavia esetében, a nagyobb teljesítményű Suzuki modellekért fizetendő biztosítási díj viszont már többnyire a 100 ezer forint feletti összeget is eléri.

Na és a Casco?

A teljes biztonság és a saját autón keletkezett károknál fontos lehet a Casco biztosítás kötése is a kgfb mellé. A példatulajdonos esetében ugyanezt feltételeztük, mint a kötelező biztosítás díjainál, emellett pedig azt is, hogy a kgfb bonus/malus fokozat a legmagasabb B10-es, és a Casco bónusz fokozat is az elérhető legmagasabb.

Itt már kisebb az eltérés a modellek között, és az árak jelentős növekedése sem jellemezte az elmúlt időszakban a Casco díját. A legalacsonyabb ajánlat szinte minden modell esetében 60 ezer forint körül mozog, egyedül a Dacia Duster CASCO-ját lehet jóval olcsóbban, évi 40 ezer forint alatt megkötni. A legmagasabb éves díj viszont a Fiatnál marad még mindig alacsony, 90 ezer körüli értéknél, a másik négy modellnél jelentősen meghaladja a 100 ezer forintot. A Skoda Octavia díja emelkedik a legnagyobb mértékben a kevésbé kedvezőbb ajánlatok felé haladva.