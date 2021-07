A gyors visszatérítés bevezetésével tovább bővülnek az eMAG-on elérhető fizetéssel kapcsolatos szolgáltatások, ezzel pedig még jobb ügyfélélményt biztosítanak vásárlóik számára. Az új fejlesztésnek köszönhetően abban az esetben, ha a vásárlást mentett kártyás fizetéssel rendeztük, de később valamilyen okból meggondoltuk magunkat vagy visszaküldjük a terméket, annak ára a befogadástól számítva 30 percen belül újra a kártyánkon lesz. A szolgáltatás technológiai hátterét a Mastercard Send biztosítja, amely világszerte számos népszerű pénzküldési szolgáltatás mögött is megtalálható. A Mastercard Send egyaránt képes a kártyára történő azonnali pénzküldésre, mint ahogy az eMAG-nál bemutatott pénzvisszatérítésre is.

„Nagy öröm számunkra, hogy az eMAG-ban egy olyan partnerre találtunk, akikkel évek óta a mostanihoz hasonló fejlesztéseken dolgozhatunk és immáron stratégiai együttműködésről beszélhetünk. A gyors visszatérítés és a kártyás részletfizetés is olyan megoldások, amelyeket a vásárlók ma már egyre inkább elvárnak a kereskedőtől, éppen ezért komoly lökést és versenyelőnyt adhat egy webshop számára a bevezetésük.” – mondta az új szolgáltatások kapcsán Szetnics László, a Mastercard üzletfejlesztési igazgatója.

Részletfizetést is lehet kérni bankkártyával

A 30 perces pénzvisszatérítés mellett a kártyás részletfizetés bevezetése is fontos lépés az eMAG részéről, hiszen a szolgáltatásnak köszönhetően egy akár több napos, papír alapú áruhitel kérelmezést válthatnak ki egy azonnal igénybe vehető, kedvező kamatozású konstrukcióval. A Mastercard Részletfizetés szolgáltatásra épülő megoldással a 20.000 Ft fölötti vásárlásoknál a kártyabirtokos egyszerűen kiválaszthatja a kártyás részletfizetés opciót, a törlesztési időszak beállítása után pedig láthatóvá is válnak a visszafizetés részletei, ennek jóváhagyásával pedig végbe is megy a fizetés.

„Az eMAG-nál fontos számunkra, hogy az ügyfeleink számára időt megtakarító új megoldásokat vezessünk be. Mivel az eMAG-nál az utóbbi egy évben jelentősen megnőtt a személyes felpróbálást igénylő termékek, így ruhaneműk, lábbelik forgalma, ebből adódóan a korábbinál többen küldenek vissza például nem megfelelő méretűnek bizonyult termékeket. A gyors visszatérítés bevezetése tovább segíthet bennünket abban, hogy újabb termékcsoportokat tegyünk népszerűvé az online vásárlók körében is” – mondta Sain Adrienn, az eMAG pénzügyi szolgáltatásokért felelős képviselője.

A magas ügyfélélmény egyre fontosabb a fogyasztók számára, ez derült ki a Mastercard által támogatott Fizetési Élmény Riportból is. Ebből nem csak az derült ki, hogy 10 vásárlóból már 9 hagyott félbe vásárlást a célegyenesben, vagyis amikor a termék már a kosarában volt, de az is, hogy nincs olyan élethelyzet, amikor nem vásárolnánk: az ágyban, biciklizés közben és a wc-n ülve is a webshopokon lógunk. Éppen ezért kritikus, hogy a vásárlás akár az okostelefonon is zökkenőmentes legyen a belépéstől egészen a fizetésig. Az eMAG-on elérhető új megoldások ennek irányába tesznek újabb fontos lépést.