A kút munkatársa szerint a 480 forintos üzemanyagárból nem tudják fedezni a felmerülő költségeket.

Különböző költségeket, a banki terminál költségét, a rezsiköltséget, a szállítás költségét, a munkabéreket a benzinkút fizeti és ez már annyira megterhelő egy vállalkozó részére, hogy azt már nem tudja fizetni. Én 11 éve dolgozom már ezen a benzinkúton, ennyi probléma még soha nem volt, mint az elmúlt félévben a különböző rendeletek miatt

- tette hozzá.

Amióta bevezették a szabályt, több ellenőrzést is kaptak, de mindent rendben találtak. A helyiek azt mondták, őket nem zavarja az új rendszer - írja az atv.hu.

A benzinkút munkatársa azt is elmondta, hogy csak a 480 forintos üzemanyagra vonatkozik a bankkártyás fizetés korlátozása. Minden mást meg lehet vásárolni kártyával is az üzletben. A kúton azonnali átutalással is lehet fizetni, ehhez ingyen wifit és ha kell, számítógépet is biztosítanak.