Újabb taggal bővítette cégbirodalmát Mészáros Lőrinc - írja a HVG. Ezúttal a biztosítási üzletágban hozott létre egy brókercéget, a HUNBond Biztosításközvetítő Kft.-t. Üzlettársa ezúttal is Keszthelyi Erik, aki a cég ügyvezetését is elvállalta. Az alapító cég, a közös tulajdonukban álló Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 2020-ban csaknem 4 milliárd forint profitot ért el, ebből a tulajdonosok 3 milliárdot ki is vettek osztalékként.

Bár a felcsúti milliárdos a minap egy interjúban azt bizonygatta, hogy a Mészáros-csoport független az államtól, a Hungarikum-cégek is mintegy felerészben állami megrendelésből élnek, például a Budapest–Belgrád vasútvonal vagy a Paks II. építésének biztosításával.

