“Manapság, ha meghallja valaki azt a szót, hogy márkaszerviz, azonnal az jut eszébe, hogy drága lesz. Célunk az, hogy eloszlassuk ügyfeleink fejében ezt a tévhitet" - mondta Mihályi Norbert a Nissan regionális vevőszolgálati igazgatója, miután a cég elindította a "Nissan Zen Szerviz" néven futó programot.

Ennek keretében a magyar Nissan egy kedvezményes karbantartási csomagot biztosít: a garancián túli autókat gyári műszerekkel átvizsgálják, cserélik az olajat és a szűrőket. Emellett az érintettek 1 évre szóló assistance-szolgáltatást kapnak. Emellett a kopó alkatrészekre is kedvezményt ad a cég.

Kapcsolódó Második életet kapnak az akkumulátorok

A program indítása előtt a Nissan egy anonim felmérés keretében felmérte az árakat a független szakszervizek között. Az egyik legkeresettebb modell, a Qashqaira kértek a fentihez hasonló ajánlatot. Mindegyik ajánlat tartalmazta az olajcserét és a szűrők cseréjét, azonban az átvizsgálás már nem mindenhol volt része az ajánlatnak. Országszerte 13 különböző szakszerviztől érkezett be ajánlat, melyekből 4 drágább, 3 közel azonos árú és 6 pedig olcsóbb volt a Nissan új csomagjához képest. A szakszervizek ajánlatai viszont nem tartalmaztak assistance-szolgáltatást, amelynek éves költsége márkától függően körülbelül 10 ezer forint. Ezt is bekalkulálva 7 szerviz ajánlata lett drágább, 3 közel azonos és 3 továbbra is olcsóbb maradt.

Miháliy Norbert szerint a márkaszerviz mellett szól az is, hogy minden esetben tájékoztatni tudjuk ügyfeleinket, ha a gépjárművén esetlegesen van nyitott visszahívási kampány, amit előre egyeztetett időpontban ingyenesen el is tudnak végezni.