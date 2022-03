A Magyar Nemzeti Bank (MNB) pozitívan bírálta el a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás (mfo) programra pályázatot benyújtó CIG Pannónia Általános Biztosító Nyrt. beadványát, s erről értesítette is a társaságot. Mivel a biztosító sikerrel pályázott a minősítés megszerzésére, döntésétől függően akár azonnal – de legkésőbb 60 napon belül – megkezdheti itthon az MNB felé bejelentett minősített termékek forgalmazását. A biztosító fő tulajdonosa a Hungarikum Alkuszon keresztül Keszthelyi Erik és Mészáros Lőrinc.

A fogyasztóbarát minősítéssel rendelkező otthonbiztosítások kedvező díjért az eddiginél magasabb szintű, várhatóan átlagosan másfél-kétszeres szolgáltatást nyújtanak, fölösleges többletszolgáltatások- és kiadások nélkül, egyszerűen összehasonlítható módon.

Ezt kell tudni az mfo-ról

A fogyasztóbarát otthonbiztosítások alapcsomagja elemi károkra, s egyéb, a háztartásokat egzisztenciájukban alapvetően veszélyeztető tipikus kockázatokra nyújtanak fedezetet. Az alapcsomaggal kapcsolatos káresemények tartalmát (szűkített kizárásokkal és mentesülésekkel) az MNB egységesen, kötelezően határozta meg a biztosítóknak, családbarát, zöld és digitális szempontokat is figyelembe véve. Kiegészítő fedezetként a lakáshoz közvetlenül kapcsolódó, gyakoribb káresemények is biztosíthatók, amelyek egységes megnevezését a jegybank határozta meg. Ezeken túl további káresemények biztosítására is vállalkozhat az adott biztosító.

A biztosítóval való kommunikáció, a kárbejelentés és a kárrendezés teljes folyamata digitálisan is végezhető. Az ügyfél egzisztenciális helyzetét fenyegető károk esetén a biztosítók rendkívüli kárfelmérési és kárrendezési eljárást alkalmaznak. A kárrendezés időtartalma 100 ezer forint alatti kifizetési összegnél maximum 5, e fölött 10 munkanap lehet csak.