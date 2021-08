Kezdődik az új tanév, amelynek egy egyetemista, főiskolás egyre nehezebben vághat már neki bankkártya és bankszámla nélkül, sőt lassan már a középiskolásoknak is célszerű bankszámlát nyitni, amelyről maguk rendezhetik a pénzügyeiket. A diákmunkák után járó fizetés, a diákhitel, az ösztöndíj, sőt a szülőktől származó apanázs is mind praktikusabb, ha számlára érkezik, ahonnan a diák maga gazdálkodhat vele.

A fiatalok bankolási szokásai mások, mint a felnőtteké. Egyrészt általában kisebb összeg érkezik havonta a számlájukra, kevesebb tranzakciót is végeznek el, és nagyon árérzékenyek. Fontos a számukra, hogy olcsó legyen a bankolás. Az idősebbekkel szemben viszont sokkal inkább előnyben részesítik a digitális megoldásokat, szívesen bonyolítják le a pénzügyeiket a mobiljukon, esetleg az interneten.

Nagyon sok a diákszámlás ügyfél a bankoknál

A hitelintézetek nem véletlenül nyitnak a fiatalok felé. Bár a kis forgalom miatt nagy pénz nem esik le ebből az ügyfélkörből, és sokféle szolgáltatást sem lehet nekik eladni, de várható, hogy a későbbiek során a fiatalok ott maradnak a banknál, ha elégedettek a szolgáltatásokkal. A diákoknak pedig kell a számla, ezt bizonyítja az is, hogy a bankok számlavezető ügyfelei körében egyre nagyobb hányadot tesznek ki a 24-26 év alatti kliensek.

A Takarékbanknál korhatár nélkül nyitható bankszámla a kiskorú gyermek részére. Ez felfogható úgynevezett zsebpénz számlának is, amellyel a gyermek már gyermekkorában egyfajta önállóságot kap a pénzügyekben. A már nagykorú diákoknak szóló számlacsomag a Takarék Lakossági Bankszámla+, amelyet 26 éves korig igényelhetnek az ügyfelek havi 206 forintos számlavezetési díj mellett. Jelenleg a bank ügyfeleinek majdnem a tíz százaléka 26 éves vagy fiatalabb.

A Magyar Bankholding másik két tagbankja is rendelkezik diákoknak szóló számlacsomaggal. A Budapest Bank a Hello BB diákszámlát kínálja a diákoknak. A hallgatói jogviszonnyal rendelkező 14 és 25 év közötti fiatalok nyithatják meg ezt a számlát. Az MKB Jövőd Számlacsomag azon fiataloknak biztosítja az alapvető pénzügyi szolgáltatásokat 0 forintos havi díjért, akik betöltötték 14. életévüket és középfokú szakképzésben tanulnak, az MKB Diák Számlacsomag pedig a 18-24 éves korosztálynak érhető el, havi 390 forintos csomagdíj mellett. A szolgáltatások népszerűen 2021-ben a Budapest Banknál nyitott bankszámlák 9 százaléka volt HelloBB diákszámla. A diákszámla viszonylag új terméknek számít az MKB Bank kínálatában, ehhez képest eddig a 24 év alatti ügyfelek már több, mint 5 százaléka igényelte valamelyik számlacsomagot.

Az Ersténél az úgynevezett EgySzámla kérhető diák kedvezménnyel, röviden Erste Diákszámlának is nevezik ezt a konstrukciót. Az ajánlat a 14 és 26 év közöttiek részére szól, azonban már 6 éves kortól van lehetőség Cseperedő bankszámlát is nyitni. Az Erste közlése szerint a bankszámlás ügyfelek között jelentős részarányt képviselnek diákok, de konkrét számot nem közölt a bank.

A CIB ECO ForYou bankszámla néven kínálja 18-24 év közötti, nappali tagozatos diákigazolvánnyal rendelkező diákok számára a speciális számlacsomagját. Az OTP Banknál a Junior számla 0-24 éves korig érhető el. A K&H háromféle dedikált ifjúsági számlacsomagot kínál, az egyiket 6-14 év közötti; a másikat 14-18 év közötti, a harmadikat a 18-26 év közötti diákoknak. Mostanra a hitelintézet számlával rendelkező ügyfeleinek mintegy 20 százaléka ifjúsági számlával rendelkezik.

Az albérletet átutalni drága mulatság

A szűkös keretből gazdálkodó, gyakran állandó jövedelemmel nem is rendelkező fiatalok számára rendkívül fontos, hogy olcsó legyen a bankolás. A számlacsomagok összehasonlítása nem könnyű, hiszen mindegyik bank másért számol fel díjakat, illetve másra ad kedvezményt. A 150 ezer forintos ingyenes ATM-es készpénzfelvétel mindenhol igényelhető, és a kártyás vásárlás is ingyen van.

A legnagyobb különbségek a bankkártyák díjában és a számlavezetés, valamint az átutalások költségeiben érhetők tetten. Ha a diák csak vásárol a kártyájával, akkor akár nulla forintos költség mellett megúszhatja a bankolást. Az átutalások viszont legalább 20 ezer forint fölött mindenhol fizetősek, ami sok fiatalt sarkalhat arra, hogy készpénzben vegye ki, és rendezze a nagyobb kiadások például az albérlet díját.

A Budapest Banknál a havi számlavezetés a könnyített feltételek (elektronikus kivonat és minimum 10 ezer forintnyi bankkártyás vásárlás) teljesítése esetén 0 forint, a Mastercard dombornyomott bankkártya az első évben 0 forint, azt követően 2878 forint évente. Egy 20 ezer forintos eseti elektronikus átutalás 114 forintba kerül, egy 20 ezer forint feletti díja pedig 114 forint + 0,3 százalékos tranzakciós illeték.

Az MKB Diák Számlacsomag havi 390 Ft fejében biztosít egy darab forint bankszámlát, egy Mastercard standard forintalapú bankkártyát 0 forintos éves díjért, az MKB Mobilalkalmazást, NetBANKárt és a TeleBANKár ügyfélszolgálatot, nyilatkozattal pedig a díjmentes készpénzfelvétel is elérhető. Az eseti átutalás díja Netbankáron 100 forint + a tranzakciós illeték, ha az utalt összeg 20 000 forint feletti. A bankkártyás költés ingyenes.

A Takarékbanknál 206 forint a számlavezetési díj, és 2068 forintba került a Visa bankkártya éves díja, amelyet háromévente, amikor új kártyát kap az ügyfél egy 1551 forintos kártyakibocsátási díjjal is megfejelnek. Az eseti átutalások díja bankon belül 0,103 százalék, minimum 103, maximum 15 510 forint. Bankon kívülre 0,206 százalék minimum 103 és maximum 15 510 forint a tranzakció díja, vagyis egy 100 ezer forintos albérleti díjat bankon belülre 103, bankon kívülre 206 forintért utalhat át a diák.

Az Ersténél a diákszámla havi díja 0 forint; az eseti átutalás költsége eseti átutalás kedvezmény választása esetén az átutalt összeg 0,3 százaléka, maximum 6 ezer forint (a 20 ezer forint feletti összegrészre). A diákok több bankkártya közül is választhatnak, a legolcsóbb kártya éves díja 2237 forint.

A CIB ECO ForYou bankszámlánál a havi számlavezetési díja 0 forint, a Visa Inspire bankkártya éves díja az első évben szintén 0 forint, a 20 000 forint alatti, elektronikus csatornán keresztül végzett átutalás díjmentes, afölött 0,389 százalék, maximum 7 812 forint.

Az OTP Junior számla havi számlavezetése feltétel nélkül díjmentes, ezen felül díjmentes a bankkártya kibocsátása és a kártya éves díja is (nem csak az első évben), valamint a kártyával történő fizetés, az internetbank és mobilalkalmazás használata. Az eseti belföldi forint átutalás díja viszont 0,35 százalék, minimum 243 maximum 10 981 forint.

A K&H-nál a bankkártya éves díja kedvezményes, számlacsomagtól függően 3000-7000 forint között mozog, a számlavezetési díj 0 Ft, eseti átutalás esetén 850 forintot számol fel a bank. A K&H e-bank, K&H mobilbank használata díjmentes, a K&H mobilinfo költsége 20 forint/sms. Így összesen körülbelül havi 2000 forint az átlagos költség havonta.

Jobb a Revolut, mint a bank?

A fintech cégek a legkönnyebben a fiatalokat szólítják meg, mivel ennek a célcsoportnak egyszerű és olcsó szolgáltatások kellenek, emellett ezek a szolgáltatók azok, amelyek olyan extra funkciókkal is megjelentek már a bankok előtt a piacon, amelyek egy fiatalnak a mindennapi életben fontosak. Szétbontják például a költéseket kategóriánként, így tudja követni az ügyfél, mire mennyi pénz ment el, mennyit költött utazásra, étkezésre, szórakozásra vagy ruhákra.

Olyan funkciók is elérhetők, mint a fizetési kérelem, amelyet ugyan már a hazai bankok egy része is bevezetett az azonnali fizetési rendszeren belül, de például a Revolut már évekkel korábban tudta ezt. Ennél a korosztálynál pedig fontos, hogy egy szórakozóhelyen, étteremben a közös számlából mindenki külön ki tudja fizetni a részét, ami ezzel a funkcióval tökéletesen megvalósítható, ingyen tudnak egymásnak pénzt küldeni, ha kell. A hazai bankoknál is van ilyen, de az eseti átutalásnak a diákszámlák többségénél van díja.

Sok fiatal épp ezért bármennyire is csábító a bankok ajánlata, könnyen úgy dönthet, inkább egy fintech szolgáltatóra bízza a pénzügyeit. Egyelőre a hazai nagybankok azzal érvelnek a saját szolgáltatásaik mellett, hogy biztonságot, kiszámíthatóságot és magyar nyelvű ügyfélszolgálatot, fiókhálózatot tudnak biztosítani az ügyfeleiknek. Az MKB tapasztalatai azt mutatják, hogy a bankok és a fintech cégek saját szolgáltatásaikkal külön-külön is, és egymást kiegészítve is képesek kielégíteni a piaci igényeket.

Persze a hitelintézetek figyelik a konkurenciát, és igyekeznek saját digitális platformjaikba beépíteni a legnépszerűbb fintech újításokat. Az Erste digitális platformját, a George-ot is ez alapján fejlesztik tovább.