Bár az üzleti folyamatok digitalizálása jelentősen növelheti a vállalatok működési hatékonyságát, az átállás kezdeti, vélt vagy valós nehézségei miatt gyakran alacsony prioritást kapott, vagy teljesen lekerült a napirendről. A koronavírus-járvány alapvető változást hozott ebben a szemléletben: a vállalatok túlélésében kritikus kérdéssé váltak a távoli irányítású folyamatok.

Olyannyira sürgős transzformációra volt szükség, hogy korábban soha nem látott sebességgel jelentek meg az új digitális megoldások – derül ki a dokumentumok kezelésére és digitalizációjára szakosodott Iron Mountain kutatásából. Ennek részeként digitális síkra terelődött számos, korábban papíron zajló folyamat is.

A két leginkább digitalizált terület a lezárások alatt az IT ügyfélszolgálat (49 százalék) és az ügyfélkapcsolati menedzsment (36 százalék) volt. Bár a digitalizációs megoldásokat a pandémia alatt és után még csak viszonylag rövid ideje használták, a válaszadók máris látványos eredményekről számoltak be:

a produktivitás növekedését 27 százalék,

az új megoldások használatával megtakarított időt 20 százalék,

az adatok minőségének javulását 13 százalék,

a költségcsökkenést 12 százalék említette.

A válaszok egyértelműen mutatják, hogy amikor a cégeknek korábban nem látott akadályokkal kell megküzdeniük, a digitális átállás nélkülözhetetlen eszköz az alkalmazkodásban, és ekkor gyorsan lépnek.

A kutatás eredményei ugyanakkor arra is fényt derítettek, hogy a lendület az egészségügyi vészhelyzet feloldását követően fékeződhet, sőt, az elért eredmények is veszélybe kerülhetnek. Ha a munkatársak nem érzik, hogy a digitális megoldások lezárás nélkül is növelik a munka hatékonyságát, fennáll a veszély, hogy inkább visszatérnek az analóg, gyakran papíralapú folyamatokhoz.

A kutatás során az új megoldások pandémia utáni használatáról is megkérdezték a résztvevőket, és a válaszadók 57 százaléka adott hangot azon aggodalmának, hogy cége vissza fog térni a járvány előtti analóg, alacsony hatékonyságú, kevésbé digitalizált megoldásokhoz.

Nem lenne logikus visszatérni az analóg világba A Gartner felmérései szerint a cégek 82 százaléka hosszú távon is át fog állni egy olyan működési modellre, ami engedi a távoli munkavégzést a munkaidő legalább felében, így a papíralapú tároláshoz, analóg módszerekhez, és fizikai hozzáférésekhez való visszatérés nem lenne sem logikus, sem praktikus. A versenyképesség fenntartásához szintén elengedhetetlen, hogy a cég képes legyen alkalmazkodni a változásokhoz, ezt pedig könnyebben és rugalmasabban lehet megtenni digitalizált környezetben. A járványhelyzet tapasztalataiból tanulva a cégvezetőknek érdemes jobban felkészíteni vállalatukat, hogy a jövőbeni esetleges krízisek esetén olyan új megoldásokkal adhassanak válaszokat, amelyek egyszerűbbé, fenntarthatóbbá, olcsóbbá teszik a folyamatokat.

Miért engedi egy vállalat, hogy ez megtörténhessen? Ennek egyik magyarázata a felmérés készítői szerint a COVID miatt limitált digitalizációs határidőben rejlik. „A járvány megjelenésekor rengeteg stressz érte a vezetőket, nyomás alatt hoztak gyors döntéseket a cég működőképességének fenntartása érdekében. Ilyen helyzetben szinte elkerülhetetlen a gyors, könnyen elérhető megoldások kiválasztása ahelyett, hogy a hosszú távú eredményességet tartsák szem előtt, ez pedig sokakban felvetheti, hogy biztosan jó döntést hoztak-e, nem lenne-e érdemes mégis inkább a régi úton járni” – mutat rá Nagy Rita, az Iron Mountain Magyarország Kft. ügyvezetője.

A szakember hozzátette: „Hasonló hatása volt annak is, hogy a vezetőség sok cégnél a lehető leggyorsabban COVID-biztossá szerette volna tenni a vállalatot, hiszen az emberek egészségének megóvása volt az elsődleges szempont. Nem mindig volt idő teljesen végiggondolni, hogy a gyors változtatások a cég különböző divízióit miként érinthetik hosszabb távon, így gyakran az egyes részlegeken más platformokat kezdtek használni, nem volt egység. Ez megnehezítette az integrációt, a közös munkát és a hosszútávú működés során számos problémát okozhat. Jellemző az is, hogy az adott cég igényeire szabott megoldások helyett gyakran „dobozos” megoldásokat, kész termékeket vásároltak, amelyekkel hosszú távon nehezebb dolgozni. Ezeket a helyzeteket lehet és kell is orvosolni. A digitális visszalépés nem lehet opció egyetlen vállalat számára sem.”