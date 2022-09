Szeptember 27-én Zambiában találkozott Hakainde Hichilema, az afrikai köztársaság elnöke és a Kasomeno-Mwenda útépítési konzorcium delegációja, melyet Szíjj László, a Duna Aszfalt Zrt. tulajdonosa vezetett, illetve részt vett benne Jászberényi Tamás, a Duna Aszfalt gazdasági koordinációs igazgatója és Klaus Findt, a GED Africa CEO-ja is – derül ki az államfő Facebook-oldalán közzétett közleményből, amelyet a Magyar Építők szúrt ki.

A hazai autópálya koncesszióban is szerepet vállaló Duna-csoport a térség egyik legfontosabb infrastrukturális fejlesztésében vesz részt: egy 184 kilométer hosszú új utat épít a Kongói Demokratikus Köztársaság déli részén található Katanga tartományból a zambiai Mwendába, melynek része egy 345 méteres határhíd is a két ország között. A Szíjj László többségi érdekeltségébe tartozó GED Africa Ltd fémjelezte PPP-konzorcium infrastrukturális fejlesztése gazdaságilag kiemelt jelentőségű: felgyorsítja a környék réz-, kobalt- és koltánbányáiból kikerülő termékek útját az Indiai-óceán partján fekvő tanzániai Dar-es-Salaam kikötője felé.

A találkozóról a ZNBC zambiai közszolgálati adó is beszámolt: az adásban megszólaló Hichelima államfő a kivitelezés minél gyorsabb megvalósulását hangsúlyozta, és javasolta, hogy a megbeszélések fókusza ez legyen. A magyar fél pedig jelezte, hogy pénzügyileg is elkötelezett a már fizikai megvalósítás felé haladó projekt mellett.

A zambiai elnök szerint a beruházás azért is fontos, mert az ország szegényebb területein munkahelyeket és üzleti lehetőségeket teremt majd, és javítja az emberek megélhetését.

Kongóban is jártak

A tárgyalások a kongói fővárosban, Kinshasában folytatódtak, ahol Sama Lukonde miniszterelnök és Alexis Gisaro infrastuktúrafejlesztési miniszter is fogadta a küldöttséget. Szíjj László Sama Lunkonde miniszterelnökkel tárgyalva kifejtette,

a mintegy 700 millió dolláros projekt megvalósításához szükséges összeg 30 százalékát, vagyis 230 millió dollárt elérhetővé tesznek a fejlesztés megkezdéséhez, folytatva a projekt jelenlegi megvalósítását.

Kongóban már a kivitelező fővállalkozó kiválasztásánál tart a beruházás. A két versenyben maradt vállalat a kínai China Civil Engineering Construction és a portugál Mota-Engil így a már korábban is megkezdett előkészítő munkálatok mintegy négy hét elteltével újabb fázisba léphetnek. A Duna Aszfalt a pénzügyi befektetői szerep mellett a szakmai felügyeletben is részt vesz majd – írja a portál.