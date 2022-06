„Emberemlékezet óta nem látott költségnövekedéssel szembesülünk” – mondta ifjabb Bárány László, a Master Good ügyvezető-tulajdonosa a Forbesnak adott interjújában.

A húsipart – a durva áremelkedés mellett – egy soha nem látott mértékű madárinfluenza-járvány is sújtja, amely már Észak-Amerikát is elérte. Bárány szerint soha nem volt még, hogy a madárinfluenza nyáron is aktív maradt volna (Magyarországon is), de idén továbbra is pusztít, ami nagyon komoly termeléskieséseket okozott.

Hiperinfláció

Az ügyvezető arról is beszélt, hogy 2019-ben még 44 forint volt a búza kilója, most pedig 140-150 forint, azaz három év alatt közel háromszorosára emelkedett a takarmány ára.

Ez fenntarthatatlan, úgy gondoljuk, ősszel takarmányár-összeomlás várható

– mondta a szakember.

A hatósági árak szinte egy az egyben a kiskereskedelmet sújtják, a húsipari szereplőkre csak kis mértékben hatnak. Az árstop eltörlése után hatalmas fogyasztásbeli visszaesésre számít, de évtizedes távlatban nem tart attól, hogy az emberek kevesebb csirkét ennének, főleg nem Kelet-Európában.

„Ebben az inflációs helyzetben minél inkább alapvető az élelmiszer, például a nyers hús, a költségeket annál könnyebben sikerülhet továbbhárítani, hiszen enni kell. Aki csirkemellfilét szeretne enni, az csirkemellfilét fog venni. Vagy inkább nem vesz semmit” – mondta Bárány.

Bár egy friss felmérés szerint Magyarországon két százalék a vegetáriánusok és a vegánok aránya, azoké jóval több, akik fontolgatják az étkezési szokásaik megváltoztatását.

A Master Good a 2020-ban felvásárolt Ságával régiós szintű terjeszkedést tervez, de Bárány szerint „van dolguk itthon is”. „Ez főleg a diszkontokra igaz: nagyon sok olyan terméket hoznak be külföldről, amit Magyarországon is lehetne gyártani.” A gyártószínvonalról azt mondta: mint ahogy a magyar NB I, ez sem világszínvonalú.