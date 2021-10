Még 2017-2018-ban vált híressé az Elios Zrt., mivel a cég több magyarországi település közvilágításának korszerűsítését végezte el. A munkával kapcsolatban minőségi kifogások is megjelentek a sajtóban, valamint az Európai Unió Csaláselleni Hivatala (OLAF) is eljárást kezdett, mivel felmerült az is, hogy a közbeszerzési eljárások irányítottak voltak, a kiírók és a pályázók között személyi összefonódásokat tapasztaltak.

Az OLAF által vizsgált 35 pályázatból 17-nél úgy találták, hogy szervezett csalási mechanizmust építettek ki a pályázatok kiírásánál. Az OLAF 2017 decemberében zárta le e vizsgálatot, és a meghozandó intézkedésekre vonatkozó ajánlásokkal együtt megküldte a magyar hatóságoknak a jelentést. A magyar hatóságok is megvizsgálták a jelentésben foglaltakat, de az ügyészség nem találta bizonyítottnak az uniós hivatal aggályait, így további lépések nélkül lezárta az ügyet Tiborcz István cégével kapcsolatban. A magyar kormány pedig az OLAF által visszatérítendőnek minősített uniós támogatási összegekről - összesen 13 milliárd forintról - végül lemondott.

Kapcsolódó A válság ellenére sem csökkent a magyarországi cégek száma

Most az RTL Klub Híradó arról számolt be, hogy a vállalkozás szeptember 28-án végelszámolás alá került.

Az Opten.hu adatai szerint a társaság árbevétele 2020-ban már csak 56,5 millió forint volt, eszközállománya 552,95 millió forintot tett ki, míg adózás előtti eredménye 1,975 millió forint volt. A legjobb éveiben, 2016-2018 között 1,67 és 4,93 milliárd forintos forgalma volt, amelyből 101,9 és 79,37 millió forint volt. A cég mérlege szerint 2017-ben az összes eszköz értéke elérte az 5,33 milliárd forintot.

A társaság alapítói Tiborcz István, Erdei Bálint, valamint Mészáros Kálmán voltak 2009-ben. Tiborcz István végül 2014-ben adta el az Eliosban lévő részesedését. Az üzletember és feleségével, Orbán Ráhellel együtt Marbellára költözött.