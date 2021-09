A szeptember 10-től kapható sorsjegyen egy hét sorból és öt oszlopból álló főjáték, valamint három darab bónuszjáték található, kombinált típusú játékmenetének különlegességét pedig az adja, hogy a nyeremények nem csak soronként érhetőek el, hanem a sorokon átívelően, különböző színű alakzatokban is - közölte a vállalat.

A sorsjegy-portfólió legújabb termékén egy bónusz játék is helyet kapott, a szimbólumkereső villámjátékkal a játékosok a kaparófelület alatt található összes nyeremény együttes összegét is megnyerhetik, így 1 db sorsjeggyel akár 10 nyereményt is elvihetnek. A Varázsfőzettel a Szerencsejáték Zrt. a hosszabb játékidő kedvelőit szeretné megcélozni, a legszerencsésebbek pedig akár 75 millió forinttal is gazdagodhatnak.