A Blikk olvasója a Halászkert étteremben halászlé mellett palacsintát is rendelt a párjával, de látva, hogy mekkora adagot szervíroztak a szomszéd asztalhoz, kérték a pincért, hogy szedjék szét két tányérra az egy adagot. A fizetésnél meg sem nézték a számlát, viszont magunkkal vitték

"Csak otthon néztem aztán át a számlát, s amennyire „megnyugodtam” attól, hogy ingyen ihattam vizet, annyira meglepett, hogy a palacsinta kettétálalásáért felszámoltak háromszáz forintot. Azt egyébként nem tudom, de legközelebb, ha arra járok megkérdem: ha nem kettétálalást kértünk volna, csak egy üres tányért, azért is fizetni kellett volna-e – mondta el a lap olvasója.

Kapcsolódó A budapesti bulinegyed a krízis legnagyobb vesztese

A Blikk munkatársai inkognitóban felkeresték a balatoni éttermet. Egy adag bográcsos halászlevet rendeltek két tányérral és egy adag palacsintát, kettéosztva. A számlán valóban szerepelt 300 forint „ketté tálalás” címmel.

Megkérdezték az üzletvezetőt, mit jelent ez a felár, kiktől szedik és miért. "Két éve vezettük be, egy másik étteremtől vettük az ötletet. Viszonylag sok vendég kérte korábban is, hogy szedjük ketté az adagokat. Csakhogy ez nem két féladag, hanem annál több, az önök palacsintájára is több csokoládémártás és díszítés került így, valamint ezzel a tálaló személyzetnek is kétszer annyi munkája van. Jelképes összeg ez a 300 forint. Az alapanyagárak miatt készülünk egy 10 százalékos áremelésre, de a kettétálalás díján nem változtatunk” – adott magyarázatot a neve elhallgatását kérő étteremvezető.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke szerint az ilyen lépések célja, hogy a vendéglősök valamiképp ellensúlyozni akarják az alapanyag- és az energiaár-emeléseket.