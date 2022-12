A végkimenetelre érkezett tippek 42 százaléka, több mint 130 ezer jó tipp futott be a rendes játékidő döntetlenjére – 3,15-ös oddsért.

A hosszabbításban aztán Messi is megszerezte második gólját a találkozón, ezzel újra vezetéshez juttatva Argentínát, ám Mbappé sem lassított, büntetőből újból egyenlített, így 3-3-as eredmény után jöhettek a tizenegyesek. Az argentin csapatkapitány góljára több mint 20 ezer jó tipp futott be – 2,70-es szorzóért, míg Mbappé találata 3,10-es oddsot jelentett, de több ezer olyan fogadó is volt, aki úgy gondolta, hogy a francia támadó legalább 2 gólt szerez a finálé rendes játékidejében, jutalmuk 12,00-s nyereményszorzó lett.

Mbappé ezzel az első játékos a vb-k történetében, aki összesen négy gólt hozott össze vb-döntőkön, ezen a tornán pedig 8 találatot szerzett, ezzel ő érte el a legtöbb gólt Katarban. A Tippmixen és a Tippmixprón arra is lehetett fogadni a vb kapcsán, hogy ki lesz a gólkirály: Mbappéra a tippek 41 százaléka érkezett 2,00-s záró, illetve 21,00-s legmagasabb oddsért.

A hosszabbítás után tizenegyesekre került sor, ahol Argentína játékosai koncentráltak jobban, Messi is belőtte a maga büntetőjét, így 4-2-re megnyerték az idegek harcát. Közel 12 ezer tipp esetében ért 4,95-ös szorzót az a megérzés, hogy a vb-döntő 11-es párbajban dől el.

A finálé előtt szombaton rendezték a bronzmeccset, ahol Horvátország 2-1-re legyőzte Marokkót. A meccs kapcsán közel 870 ezer egységnyi fogadás érkezett a Tippmixen és a Tippmixprón, és 500 millió forintot megközelítő nyereményt értek el játékosaink. Gvardiol révén hamar vezetést szereztek a horvátok, de gyorsan jött az egyenlítés, majd a 42. percben Orsic belőtte a győztes gólt.

Az „1X2”-re tett tippek 47 százaléka, közel 135 ezer fogadás érkezett a horvátok sikerére – 2,40-es oddsért, míg a „Ki végez a 3. helyen?” fogadási sorra befutott tippek 74 százaléka lett kiváló – 1,75-ös szorzóért. Közel 40 ezer fogadás érkezett arra, hogy legalább 9 szöglet lesz a találkozón, ez a helyes megérzés 1,98-as szorzóval párosult.

Több olyan játékos is volt, aki a bronzmeccs és a döntő pontos végeredményét is eltalálta. Egy kecskeméti Tippmix-játékos 2 600 Ft-os téttel, 2-es kötés típusú fogadással 331 500 Ft-ot nyert.

A Tippmixprón pedig volt olyan játékos, aki a döntő kapcsán 8 000 forint kockáztatása mellett, 3-as kötés típusú fogadással 357 141 Ft-ot nyert.