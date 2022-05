A legtöbb nyári gyümölcsből valamivel jobb termés várható, mint az elmúlt két évben, és jó hír, hogy a tavalyi és a tavalyelőtti hiány után idén hazai kajszi- és őszibarack, és a meggy, cseresznye és szilva is elegendő lesz - idézi a Világgazdaság Kelemen Pétert, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács alelnökét. Ennek oka, hogy a fagyok az idén kevésbé sújtották az ültetvényeket.

A felsorolt gyümölcsök várható piaci helyzete és ára ügyében szerinte most még korai lenne jóslásokba bocsátkozni. Egyelőre csak a szamócapiacot lehet látni, ahol az figyelhető meg, hogy a nagybani piaci ár a legjobb esetben a tavalyi szintet éri el, de sokszor alatta marad. A konkrét fogyasztói árak pedig nagyban függenek attól, hogy hol vásárolunk.

A koronavírus-járvány miatt sok zöldséges bezárt, például egy Kiskunfélegyháza méretű városban, ahol tavalyelőttig kilenc zöldséges volt, most csak három működik. A járvány alatt a fogyasztás a multikba csatornázódot. Az alelnök szerint itthon is igaz ami a nemzetközi piacon is megfigyelhető, vagyis hogy a termelői árak a legtöbb terméknél inkább romlottak a tavalyi évhez képest.

Eközben a termelés költségei – fajtól függően – 25-50 százalékkal emelkedtek. A kertészeti ágazatban dolgozók többsége – különösen a gyümölcstermesztők – az elmúlt években nem tudott tartalékokat felhalmozni.