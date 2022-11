Egy vállalkozás létrehozásakor a jó ötlet az alap, de ez messze nem elég a sikerhez. Mire van még szükség? Kiváló minőségű, a fogyasztók számára vonzó termékre, a vállalkozó részéről elkötelezettségre és magas fokú szakértelemre, valamint pénzügyi tudatosságra, értve ezalatt az üzleti- és pénzügyi tervezést. „Azt látjuk, hogy bár a növekedés, a fejlődés minden vállalkozó álma, nem mindenki méri fel előre a szintlépés megvalósításhoz szükséges anyagi ráfordítás mértékét, annak megfelelő időben történő rendelkezésre állását. Pedig a megfelelő finanszírozási megoldások megtalálásával nagymértékben csökkenthető a növekedéshez szükséges idő” – emelte ki Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing- és értékesítés támogatás vezetője.

Növekedés kedvező feltételekkel

A szintlépés velejárója lehet a kapacitásbővítés, a fejlesztés, vagy akár a nagyobb volumenű alapanyagbeszerzés, melyek a megszokott működéshez képest jelentős költségnövekedéssel járnak. Amennyiben a vállalkozás nem rendelkezik a beruházások megvalósításhoz szükséges pénzzel, érdemes megfontolni külső forrás bevonását, például banki finanszírozást. A legkedveltebb megoldások közé tartoznak az állami kamattámogatott programok, mint például a 2022. november 30-ig elérhető Széchenyi Kártya Program MAX hitelek, melyek kedvezményes fix kamatozással vehetők igénybe.

Amennyiben a nincs konkrét beruházási cél, hanem a mindennapi működéshez szükséges likviditást kell biztosítani, jó megoldás lehet az államilag támogatott, fix kamatozású Széchenyi kártya MAX folyószámlahitel, amely maximum 250 millió forintig igényelhető. Ez egy olyan hitelkeret, melynek erejéig a vállalkozás bankszámlájának egyenlege negatív lehet, így felhasználása nagyon rugalmas, a keret terhére átutalások indíthatók, valamint bankkártyás vásárlásokra, készpénzfelvételre is könnyen elérhető. A hitel törlesztése is automatikus, a beérkező összegek jóváírása azonnal megtörténik és kamatot csak az igénybe vett összeg után kell fizetni.

Emellett vállalkozásod stabilitását Széchenyi Likviditási Hitel MAX konstrukcióval is biztosíthatod, ami egy szabadon felhasználható, maximum 3 éves futamidejű forgóeszköz hitel, fix havi törlesztéssel.

Beruházás és fejlesztés esetén a Széchenyi Beruházási Hitel MAX, mezőgazdasági vállalkozásoknak pedig az Agrár Széchenyi Beruházási Hitel MAX állami támogatással csökkentett, fix évi 1,5%-os kamatozású hitelkonstrukció segíthet a megvalósításban. Az általános beruházási célok mellett akár technológiaváltásra és energetikai korszerűsítésre is felhasználható, kedvező fix évi 0,5%-os kamatozással. A beruházási hitelt előre meghatározott futamidő alatt kell visszafizetni havi vagy negyedéves gyakorisággal.

A legtöbb vállalkozás számára előbb-utóbb elengedhetetlen a gépparkjának bővítése. Ha nem áll rendelkezésre egy összegben az eszköz vételára, érdemes megismerkedni a lízing fogalmával. Ez esetben is találhatunk kiemelt állami támogatással igénybe vehető konstrukciót, akár agrárvállalkozások számára is: a Széchenyi Lízing MAX kedvezményes fix kamatozást biztosít a teljes futamidő alatt és nyílt- valamint zártvégű pénzügyi lízing megoldások is finanszírozhatók vele.

Mivel a fenntarthatóság egyre nagyobb szerepet kap a vállalkozások napi működésében is, így az elektromos autók is egyre népszerűbbek. A tudatos döntést támogathatja a K&H zöldautó finanszírozás, amely tisztán elektromos személyautókra igényelhető, fix kamatozással, akár államilag támogatott pályázatok mellé is.

Az elektromos autók térhódítása megkérdőjelezhetetlen. A környezeti fenntarthatóság mellett társadalmilag is felelős döntés, nem utolsó sorban pedig üzleti szempontból is számos előnnyel jár. A cégek ez esetben ugyanis mentesülnek a különböző, gépjárműveket érintő adók alól, valamint a fenntartása független az üzemanyagár változásoktól, ami a jelenlegi gazdasági környezetben még nagyobb hangsúlyt kap

– mondta el Rammacher Zoltán.

A finanszírozási megoldások mellett a pénzügyi tudatosság szerepe sem elhanyagolható, amihez a K&H üzletetide.hu oldalon számos hasznos szakmai cikk, videó és tudásanyag elérhető, melyekkel a vállalkozók díjmentesen bővíthetik pénzügyi ismereteiket.

Finanszírozás és tanácsadás a hazai vállalkozóknak

A jelenlegi gazdasági környezetben különösen fontos a hazai vállalkozások támogatása, olyan kiugrási pontok biztosítása, mely a növekedés és adott esetben a fennmaradás záloga lehet. A SPAR és K&H Hungaricool termékversenye erre kínál lehetőséget, ahová olyan élelmiszer és non-food kategóriák hazai termelő cégeinek jelentkezését várják, akik készen állnak az INTERSPAR polcokra való bekerülésre és a növekedéssel járó nagy ugrásra. A program keretében a nyertesek a SPAR Beszállítói Akadémián tanácsokat kaphatnak a szakértőktől többek között árazás, csomagolás, logisztika és a pénzügyi tervezés terén is. Emellett az idei évadtól aktívabb szerepvállalással a programhoz csatlakozó K&H személyre szabott pénzügyi tanácsadással és finanszírozással is segíti a növekedést.