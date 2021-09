Négyszeres volt a túljelentkezés idén a Green Fox Academy junior szoftverfejlesztő képzéseire a korábbi évekhez képest, míg a részmunkaidős, munka mellett végezhető képzés iránti érdeklődés megduplázódott – mondta a Világgazdaságnak Fachs Anita, a Green Fox Academy magyarországi vezetője. A vállalatok átmeneti megtorpanás után ez év elejétől újra nagyon keresik a kezdő programozókat.

A Codecoolnál is nőtt a jelentkezők száma az előző két év óta: ezen a nyáron csaknem 600-an, tavaly körülbelül 450-en jelentkeztek a júliustól augusztus végéig tartó időszakban. A Progmasters kéthetes ingyenes online informatikai alapozó képzést indított, ezt a második fél évben eddig 1200-an kezdték el, és közülük 121-en jelentkeztek a karrierváltást célzó 26 hetes fejlesztő vagy a héthetes szoftvertesztelő képzésre.

A Green Foxnál végzettek átlagosan bruttó 450 ezer forintos fizetést kapnak a képzés utáni első munkahelyükön, de az alumnikutatásuk szerint a három-négy éves tapasztalattal rendelkezők már a bruttó 840 ezret is megkeresik. A Codecool is arról számolt be, hogy a kezdő fizetések többnyire bruttó 450-500 ezer forintosak.