Kedvezőbb legóba fektetni, mint aranyba vagy részvényekbe, legalábbis az orosz Gazdasági Egyetem (HSE) tanulmánya szerint, írja a Guardian nyomán a Telex. A kutatás szerint a legdrágább készletek közé tartozik a Star Warsból ismert Ezeréves Sólyom, a Halálcsillag II vagy a Birodalmi Csillagromboló makettje vagy éppen a Tádzs Mahal.

„Azt szokás gondolni, hogy az emberek befektetési célból vásárolnak ékszereket, antikvitásokat vagy műtárgyakat. Vannak azonban erre más lehetőségek is, mint például a gyűjthető játékok. Több tízezer üzletet kötnek a használt legók piacán. Még ha figyelembe is vesszük a legtöbb készlet alacsony árát, akkor is egy hatalmas piacról beszélünk, ami szinte ismeretlen a hagyományos befektetők előtt” - mondta Viktória Dobrinyszkaja, a HSE Gazdaságtudományi Karának docense.

A tanulmányban 2322 új, bontatlan kiadású legószett piacát vizsgálták 1987 és 2015 között – ezek piaca a szerzők szerint évente 11 százalékkal nőtt, ami gyorsabb és jövedelmezőbb hozamot jelent, mintha aranyba, részvényekbe, kötvényekbe, bélyegekbe vagy borokba fektették volna. Sőt, a „szokatlanabb, kevésbé komolynak tűnő” áruk piacán komoly nyereséget hozhatnak nemcsak a Lego-készletek, de a Barbie-babák, a szuperhősfigurák vagy éppen a modellautók és -vonatok is.

Egy-egy készlet árát jelentősen megtolhatja, ha csak korlátozott ideig gyártották, különleges gyűjtői kiadásról van szó, vagy hiány alakult ki belőle a használt legók piacán.