Ezzel a K&H az egészségtudatosságra hívja fel a figyelmet. Erre szükség is van, hiszen a magyar lakosság körében egy évtized alatt ugyan minimálisan 2,1 százalékponttal csökkent a rendszeresen dohányzók aránya, ám így is közel 25 százalékos. Akik leteszik a cigarettát, több szempontból is jól járnak. A dohánytermékek fokozatosan drágulnak, így ezt a kiadást eleve megspórolják, ami akár fedezetet nyújthat az olcsóbb biztosításhoz. Persze az életbiztosítások rengetegében nem mindig könnyű eligazodni, de erre is van már - interaktív példákkal “felszerelt” - megoldás.

Szemléletváltást eredményez a mindennapokat teljesen átalakító koronavírus-járvány, ugyanis az egészségmegőrzés a korábbinál is nagyobb fókuszt kapott szinte mindenkinél. Ez a változás lépésre késztette a K&H-t is: a társaság az eddigi kockázati életbiztosítását új konstrukcióra cserélte, amely az egészséges életmódot ösztönzi.

“A változtatások egyik fontos célja, hogy rávilágítsunk arra, hogy mindenki felelős az egészségéért. Formai módosítás, hogy családi életbiztosítás helyett simán életbiztosításként fut az új konstrukció. Gyakorlati módosítás, hogy több tarifakategóriát vezettünk be, mert az életbiztosítási díj mértéke attól függ, hogy leendő ügyfelünk a dohányzók, a nem dohányzók, vagy az alkalmi dohányosok csoportjába tartozik-e” - mondta Székely Pálma, a K&H életbiztosítási üzletág és saját értékesítési csatornák divízió vezetője. Hozzátette: “Kicsit fordítottunk a logikán: nem a dohányosokat büntetjük, hanem alacsonyabb díjat kapnak azok, akik nem rendszeresen dohányoznak, vagy füstmentes életmódra váltanak. “A biztosítási piac másik szegmenséből vett példával élve egyfajta bonus-malus rendszerről van szó. A kötelező járműbiztosításoknál a sok kárt okozó autósok többet fizetnek a nagyobb kockázat miatt, a balesetmentesen közlekedő, akár B10-be sorolt sofőrök kevesebbet. Az életbiztosításainknál bevezetett új forgatókönyv úgy érvényesül, hogy bónuszt kapnak, akik nem dohányoznak” - mondta Székely Pálma.

Akár 30 százalékot spórolhat, aki leszokik

Egy átlagos havi díjú kockázati életbiztosítás esetében a kedvezmény mértéke akár 30 százalékos egy nem dohányzó esetében. A leszokás mellett szól az is, hogy a dohánytermékek ára évek óta meredek emelkedőn van: a KSH inflációs kosarában szereplő egyik cigaretta éves átlagára 2011-ben még 591 forint volt, 2016-ban már 1040 forint, 2021-ben pedig 1680 forintot tett ki. 10 év leforgása alatt majdnem a triplájára drágult a cigaretta, igaz, 2017-ig 19 szál volt egy csomagban, azóta pedig 20 darab. A cigarettakiadások megtakarítása pedig akár egy életbiztosítási konstrukcióra is fedezetet nyújthatnak.

A kockázati életbiztosítások átalakításában szerepet játszott az is, hogy még mindig nagyon sokan dohányoznak Magyarországon. 2019-ben a magyar lakosok 24,9 százaléka napi rendszerességgel dohányzott, ami ugyan 2,1 százalékpontos csökkenésnek felel meg 2009-hez képest, de még mindig magas arány, hiszen azt jelenti, hogy minden negyedik ember naponta rágyújt.

Az életbiztosítások annyiban speciális termékek, hogy személyre lehet szabni azokat, a megfelelő életkorra és élethelyzetre tekintettel. Abban, hogy pontosan milyen kockázatokkal lehet számolni és melyik életbiztosítási konstrukció a legjobb, a K&H interaktív példákkal “felszerelt” életbiztosítási tervezője nyújt segítséget mindenkinek. Egyúttal segíti az ügyfeleket abban, hogy felkészüljenek a legváratlanabb helyzetekre.